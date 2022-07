Del saque somos carnecita... Hay un run run que el vestuario de La Vicky está más partido que la ‘Calavera’ que armaba vasitos en la televisión. Varios se mastican, pero no se pasan y el ‘Pirata’ dejó de hacer sus transmisiones después de los partidos, porque ya no le paran balón como al principio.

Desde que se abrió del ‘ Ruso’, los más jóvenes no lo empelotan y dicen que en el tercer grupito estarían los ‘ni fu ni fa’, o sea que no se meten con nadie, encabezados por un hijo de la madre patria. Humm…

Me cuentan que al final de la Javier Prado se echaron para atrás con el ‘Gringo’ que iban a botar. Ya le habían bajado el dedo y el entrenador no lo consideraba, pero cuando el hombre se puso bravo y dijo que solo se arrancaba si le pagaban el año y medio que tiene de contrato, los directivos hicieron el pasito de Michael Jackson y el que pagó pato fue otro que lo dejaron en la ‘Caye’. Qué palta...

Rinaldo Cruzado fue el nuevo invitado de 'La fe de Cuto' y recordó su paso por el equipo poeta, además de contarle a 'Cuto' quién fue su peor pesadilla.

El cuñado del ‘Orejas’, uno que tuvo sus quince minutos en la pelotita y cambió su nombre a chino, esperaba un ‘cachito’ en el club de sus amores. Le dijo al seleccionado que lo recomiende, pero en una lo tacharon porque el muchacho para más pensando en los autos, los pantaloncitos y la noche. Nooooooo...

Parece que ‘Chiquito’ encontró el amor. Desde que conoció a una señorita que vive por la avenida Belaunde en Comas, es otro. Ya no sale, no toma y solo juega sus pichanguitas donde le caen sus monedas. Dicen que van a juntar un billete para mudarse a un minidepa, porque su nueva conquista es egresada de la universidad y le ha puesto las pilas para que lleve una vida sana. Ayayayayyyy... Me voy, soy fuga.

