Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Chato’, al que le encanta regar arbolitos cuando se mete sus ‘pomos’, rompió palitos con ‘Mechita’, la que le alquilaba el depa en Miraflores. Aseguran que ella, en venganza, se llevó todas las zapatillas que el volante amontonaba en esa casa. Cuando iba con una amiguita, le decía que se lleve varios pares por haberse portado bien. Paganini al mango. No le queda otra. Si de cacharro y talla no corre. Y no va a ser...

Así que el volante que se alucina ‘Patrón’ anda ‘patrullando’ por Santiago de Surco. Cuentan que anda ‘loquito’ por una señorita que no pasa los 22 añitos, estudiante, y como le faltan palabras para convencerla siempre le ofrece ir de compras a algún centro comercial. pero es tan salado que la muchacha le responde que no. La neta es que cuando no hay química, así le pongas una boutique no te paran bola. Curuju...

Me avisan que el ‘Chemo de los pobres’ nunca pierde el tiempo. Ya no atrae los mujerones de antes, pero igual se las arregla para llevar algo a casa. Se le ha visto haciendo travesuras por el Rímac con una profesora de baile que entrena a unas chibolas. Aseguran que no tendrá la figura de ‘Dorita’, pero está en bastante y es la sensación en su zona. Provecho...

Juan Flores recordó cómo Alfredo González llegó hasta su barrio para contratarlo y su abuela salió con la escoba en la mano. Conoce todos los detalles que contó en ‘La Fe de Cuto’

TE VA A INTERESAR: ‘EL REI’ ESTÁ EN AMORES CON UNA TRUJILLANA CUYO NOMBRE EMPIEZA CON O DE ORIANA

LA NUEVA CONQUISTA DEL ‘CACHURRITO’

La nueva conquista del ‘Cachurrito’ se llama Adriana, estudia Banca y Finanzas, y le tiene prohibido al pelotero que le cante por teléfono. Le ha advertido que con ella no va a hacer lo mismo que con las otras. Eso sí, deja que le haga regalitos caros como lo hacía cuando jugaba en el extranjero. Noooooo... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: