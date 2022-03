Del saque somos carnecita... Me datean que las cosas ‘pican’ en La Vicky. Hay caras largas y gruesas. Un sector de los que pone el billete está maleteando al técnico ya que han gastado un billetón en traer al ‘Chaval’ y lo ponen 20 minutos. También porque el ‘10 de la calle’ no mejora de su rodillita y cobra puntual.

Encima, suena fuerte el run run que el zambito está distanciado del goleador que se tapa un ojo cuando hace un gol. Es que el argentino, como buen versero, ‘come el coco’ a los chibolos, en cambio el otro sigue sin recuperarse. Ahora se miran de lejitos nomás y el argentino, tras perder con los cheleros, dijo que falta unión en el equipo y hay que tener humildad. Curuju...

El Bombardero: El mejor pelotero del Rímac anda con tarjeta amarilla en casa

Ya me contaron que el mejor pelotero del Rímac anda con tarjeta amarilla en casa y todo porque nunca se niega a una foto con las chicas y una con cuerpo de modelito le habría pedido el teléfono. Lo malo es que después ella publicó la imagen en sus redes anunciando que eran amigos y lo tuteaba como si hubiera mucha cercanía. Guarda con las centradoras que te mueven el hogar. Y no va ser..

La verdadera gratitud es acordarse de tu gente cuando te vio chiquito cuando no tenías nada. Por eso un marcador zurdo de un equipo poeta no olvida su barrio de Chosica y me avisan que está apoyando a un club de madres. Les manda su buen sencillo para que puedan comprar lo que necesitan y así apoyar a otros que también necesitan. A veces eso es más gratificante que lucir un carrazo o un ‘bobo’ de lujo. Así es...

Ya me enteré de que un patita que con cabello largo es igualito a Laura Bozzo sigue haciendo de las suyas en el barrio donde vive. Aseguran que ya aprendió lo malo y levanta pantaloncitos como otros. La neta es que algunos ‘despiertan’ de viejos y ya no corre. Ayayayayyyy... Me voy, soy fuga.

