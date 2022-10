Del saque somos carnecita... Me preguntan si fue gol en Ayacucho. Los anti Alianza dirán que no. Los hinchas blanquiazules que sí. En verdad, las imágenes no son del todo claras. Lo real es que los victorianos sumaron tres puntos vitales y son principales candidatos a llevarse el Clausura y jugar la final por el título nacional.

Por el bien del fútbol peruano que se programen ternas arbitrales Fifa en la última fecha para evitar cualquier jugada polémica o acción que se preste a la sospecha. El domingo se jugarán partidos de infarto y lo más saludable es que todo se defina en la cancha.

Lo que pasó en Argentina, hace unos días cuando Boca se coronó campeón con una ‘manito’ de River, es un ejemplo a seguir donde la dignidad prevaleció a los intereses. Sí, señores...

Horacio Baldessari recordó con 'Cuto' la vez que sobornaron al equipo que él dirigía y cómo denunció de una forma muy peculiar a nivel nacional.

Me cuentan que un volante de la selección había buscado ayuda con su causa para que le pida a la excuñada de ‘Giselo’ a ver si conversaban y si otra vez podían ser amigos. Para empezar pidió que lo desbloquee de sus cuentas, pero ella dijo no y encima le mandó un mensaje por su Instagram donde escribe que ya no piensa volver atrás. Pobechito...

EL ZAMBITO QUE CHOCÓ EN PIURA

Ya me enteré que el zambito que se chocó en Piura no es la primera vez que arma desbarajustes con su ‘nave’. Cuando el ‘jarabe’ se le sube, le gusta tumbarse los tachos de basura y traerse abajo los cercos de los jardines. La firme que el hombre tiene una pelea de gatos en la cabeza.

No se da cuenta de que los pantaloncitos lo buscan por su billetera y se rodea de amigos a los que le pone toda la bebida. Es una pena porque el muchacho tiene talento y no lo aprovecha. Ayayayyyy...

La firme que ese patita al que llaman ‘La ‘Roca’ está jugando con los sentimientos de su flaquita. Hace que se ponga un anillo de compromiso, la graba para hacer publicidad y luego la pone en las redes de su negocio de joyas. El problema es que ella está esperando que se lo deje porque ya se cansó de decirle: ‘Y el anillo pa’ cuándo’. Él le responde que todavía no es tiempo. Hummmm... Me voy, soy fuga.

