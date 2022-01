Del saque somos carnecita... Ya me contaron que la más triste con el alejamiento de la ‘Pulga’ del ‘equipo de todos’ es la coloradita que vive por la avenida Bertolotto, en San Miguel. Primero le dijo que no la llevaba a los ‘yunaites’, porque cuando lo convocaran iban a estar juntos, después la floreó que regresando de su viaje a Europa se escapaban un par de días. Pero ella se puso intensa y el hombre aprovechó que extendió sus vacaciones para no bajar a la Videna y se la quitó de encima. Lo malo es que, por ese chistecito, el ‘Tigre’ ya le puso la cruz. Noooooo...

La firme que algunos desperdician todo el talento de sus pies, porque tienen una ‘pelea de gatos en la cabeza’. El zambito Ray, el mismo que botaron del Rímac por unos problemas que tuvo con una modelito, sigue haciendo travesuras. Ni siquiera empieza el torneo y el calor de Piura lo hizo tener sed. El domingo pasado se fue de rumba a la discoteca ‘La Libertad’ y ‘liquidó’ hasta después del toque de queda. Sigue pensando que es una promesa del fútbol, no se da cuenta de que los años pasan volando. Así es...

VOLANTE CON NOMBRE BRASILEÑO ANDA VENDIENDO HUMO

Me avisan que ese volante con nombre brasileño y bajó con un grande, anda vendiendo ‘humo’, mostrando los perfumes que se compra y la deja picando para que crean que gasta una fortuna. Lo que no sabe es que si googlean, se darán cuenta de que en oferta no llega ni a cinco euros. Es otro que se quedó en veremos y nunca despegó. Ayayayyyy... El que dio positivo al coronavirus es el gran ‘Chevo’ Acasuzo, quien fue arquero de nuestra selección. Le hicieron la prueba de descarte y le indicaron que es asintomático, pero que igual se aísle. Como es deportista, todos los días sube a su azotea y se pone a hacer ejercicios. Con razón, tiene pinta de tener solo cinco cheques de edad. ¡Fuerza!... Me voy, soy fuga.POR: EL BOMBARDERO

