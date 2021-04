Del saque somos carnecita... Empezaron la Libertadores y Sudamericana, y la participación de los equipos peruanos es peor que un parto de cuatrillizos. En la primera fecha ya recibimos 13 goles. Solo Melgar pudo ganar. Cristal, el que mejor juega en la Liga 1, fue superado ampliamente por Sao Paulo más allá de las excusas que salgan del Rímac. Ni raza, ni estilo ni ‘mela’.

Universitario ni con un jugador más pudo arrancarle un empate a Palmeiras. Nos cuesta jugar de igual a igual con equipos que hacen presión alta. Y ese Quina es sanazo para ir a marcar y defender un resultado. El central debe anticipar, no esperar que el balón llegue a su cabecita. Pensé que ya habíamos superado ese trauma de los goles en los últimos minutos.

Sport Huancayo se comió 5 en Uruguay. La segunda jornada será en los próximos días y no hay tiempo para lamentos. Acá son bravos, afuera papelones, los chistosos del continente. Espero que me tapen la boca. Sí, señores...

Liga 1: Universitario de Deportes y Sporting Cristal recibieron autorización para jugar el domingo en el Estadio Nacional

Ya me contaron que la ‘Pulga’ se llevó a su mamita a los ‘Yunaites’. No solo para que pasee, también para que se aplique la vacuna contra el coronavirus. El ‘Chato’ hará sus ‘travesuras’, pero es A-1 con la autora de sus días. Vale...

El ‘Orejas’ no baila ni sentado en una silla. El hombre quiso hacer un ‘TikTok’ y no tiene ritmo ni moviendo la cabeza. Después se rio y comentó que no le salían los pasitos. Lo que no saben es que se vende de sanito, arrochadito y buenito. Esa es su táctica para conquistar a las fans. Curuju...

Desde este córner nuestra buena onda y oraciones para la mamá del ‘Loco’ que jugó en Italia. La doña fue internada de emergencia por culpa del ‘bicho’ que nos está jodiendo la vida. Lo bueno es que ya salió de UCI y pasó a piso. Con fe en ‘Papalindo’ se recuperará y saldrá de esta. Fuerza... Me voy, soy fuga.

