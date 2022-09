Del saque somos carnecita... Ayer me gané con el Bayern-Barza por la Champions y la verídica que estamos a años luz en juego, dinámica y velocidad. Allá mandan los bravos con el balón y atletas. La mayoría son enchapados. Y sueltan al ruedo a chamacos de 17, 18 o 19 años. Acá en nuestro torneo son ‘estrellas’ tíos que bordean los 40 ‘cheques’. Por eso en la Copa nos comemos ocho goles.

Es hora de renovar nuestro fútbol. Esos dirigentes traigan extranjeros de buen nivel qu e mejoren nuestro campeonato. Somos el paraíso de ‘choclones’ al borde del retiro. Por eso jugamos a 20 kilómetros por hora. No sean malos...

El ‘Cabezón’ es enfermito de su trabajo. Así lo viene demostrando en sus primeras semanas con el ‘equipo de todos’. En su agenda de visitar a los clubes del interior se ha metido un par de viajes para ganarse con los entrenamientos de dos equipos profesionales de provincia y los pasajes lo compró con su billete.

Francisco Bazán recordó todos los tips que le dio la rubia conductora cuando llamó a 'Paco' para ser su co- conductor. El invitado de 'La fe de Cuto' se mostró agradecido con Gisela.

No llamó a San Luis a pedir reembolso ni nada parecido. Desde ahí ya está marcando diferencias con el ‘Tigre’, que ganaba una millonada y pedía que le paguen la luz, el agua y hasta la comida para sus mascotas. Ayayayayyyy...

‘EL NEGRO ROCKERO’ Y LA MADURONA

Me avisan que el ‘Negro rockero’ va todas las mañanas a un gym de San Miguel. El patita anda preocupado por su figura, pero no para fulbitear en algún torneo masters, sino que su objetivo es reconquistar a una madurona que vive cerquita a la ‘Richie’ Palma. Dicen que entró a las redes sociales de la tía, vio las fotos del ‘firme’ y aseguró que en un mes, metiendo harto fierro y pesas, vuelve a moverle el piso y recordar momentos en el Marriot. Curuju...

Ya me enteré por qué un popular y querido equipo del norte hizo un papelón en el año de su centenario. Los experimentados del equipo le pusieron la cruz al que lleva el buzo porque cobraba más peajes que la Panamericana Norte. Dicen que por recomendar a un chibolo chapaba cinco lucas cholas y por meterlo al plantel la cuota era de veinte lucas. Como buen profesional no ofrecía titularidad, solo contrato por dos años y con suerte llevarlo a la concentración. Alguna ‘víctima’ debería denunciar con nombre y apellido a ese ‘buitre’... Me voy, soy fuga.

