Del saque somos carnecita... La firme que para mí, el ‘Depredador’ ha sido el mejor delantero de la ‘Blanquirroja’. Sus goles y su carácter para fajarse solito con las defensas rivales jamás podrán olvidarse. Pero a días de cumplir 39 años, no puede estar vendiendo humo de que lo piden varios equipos y todos lo chotean.

‘Son cosas que salen de la prensa’, ha dicho el técnico Miguel Ángel Russo sobre el posible interés de Rosario. Ahora dicen que fue ofrecido a Vélez. En Matute no le contestan el celular desde que los rechazó. La verídica que el tiempo pasa y a veces hay que darse cuenta de que todo tiene su final, como dice la canción. Así es...

William 'Periquito' Chiroque brilló en la Copa América 2011, pero ¿por qué no siguió en la selección? El piurano le contó a 'Cuto' por qué no encontró espacio en la selección peruana. 'La fe de Cuto'.

Ya me contaron que el ‘Zorrito’ bajó a una barbería de Chorrillos, entró, se sentó, esperó su turno y cuando le tocó pidió su peinado de siempre. Le hiceron caso y cuando acabaron le dijeron que cancele en caja y respondió que iba a hacer una historia en su Instagram para promocionar el local. No le atracaron y le respondieron que si ya no está en La Vicky, ya no corre que salga en sus redes. Noooooo...

CUANDO EL ‘PITBUL’ PARA EL BALÓN, SUS PATAS SE MATAN DE RISA

Me datean que el ‘Pitbull’ va a seguir jugando a la pelotita. Dicen que sus amigos con los que corre tabla y juegan tenis le están poniendo las pilas para que vuelva a las canchas. El hombre se mete con ellos al mar y entrena, pero cuando para el balón todos se matan de risa. Noooooooo...

Hay un run run que el ‘Tanque roto’ está con un pie fuera de San Luis. El hombre siempre fue antipático con sus compañeros y ahora está pagando ese mal carácter. Ya con el ‘Cabezón’ es suficiente y por eso le mandan mensajes de que están haciendo cambios y que pronto deberá sacar sus cosas. Pobechito... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: