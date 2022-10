Del saque somos carnecita... Grande el ‘León’. Grande el ‘Rayo’. Sumaron una estrella más en sus CV. Boca campeón del fútbol argentino en una fecha final increíble, de candela, infarto, taquicardia, locura, sospechas y suspenso. No hubo echada ni en el ‘Cilindro’ ni en la ‘Bombonera’. River Plate e Independiente dignificaron al balón en un país donde hay harta corrupción como en el Perú.

TE VA A INTERESAR: El Chato al que le encanta la chela se siente poderoso: Se está codeando con el poder

Lo de Carlos Zambrano fue monumental. Los cracks, los calidosos y jerarquía se ven cuando las ‘papas queman’ y ayer medio equipo xeneize se hizo la pila. El peruano arriesgó su integridad y salvó tres goles cantados que iban derechito a la red. Y la prensa rioplatense es mezquina, no le regala ni mela, ni un piropo. Juega bien y lo califican regular. La rompe y dicen que estuvo bien. Y cuando deja el codito o pierde, lo destruyen. Siempre que destaca, leo un diario deportivo de allá y en el comentario de puntuación primero resaltan que erró un pase y luego que se acomodó con el transcurrir de los minutos.

Lo positivo es que el zaguero tiene chaleco ‘antibalas’ para las críticas. Sí, señores... En el extranjero no aguantan pulgas. Aquí nos emocionamos con un veterano de 38 años y le rendimos pleitesía, reventamos ‘cuetes’ y un poco más y lo ponemos al mismo nivel que el Señor de los Milagros. Eso lo hacen los sonsos, a los que agarra de cholitos en la rica Vicky. Para mí el ‘Pirata’ es un exjugador. Les recontra aseguro que ni Colo Colo, Flamengo, San Lorenzo, Barcelona de Guayaquil, Nacional de Medellín o un grande de América lo tiene en su agenda de masters.

Horacio 'La Pepa' Baldessari contó en 'La fe de Cuto' el motivo por el que rápidamente se retiró del fútbol y empezó su camino como DT. Un malentendido lo llevó a tomar este nuevo camino.

Hago una pregunta: ¿Ustedes creen que siquiera tres minutos en su carrera ha sido más que Paolo? Imposible. Es su juanete. En nuestra Liga ha venido Claudio Adao, Horacio Baldessari y otros con bastón y se cansaron de convertir goles. No lo pueden poner en la balanza con el ‘Depredador’. No hay punto de comparación. Si van a reforzarse, ya saben a quién tienen que fichar. Y si quieren un tío más, vayan por don Guillermo La Rosa, que jugó dos mundiales... La neta que ese chino que está encargado de los menores en la Videna es un títere de aquellos. Ya lo tienen ‘sazonado’ y en el horno para diciembre. Está casi doradito como un pavo.

No ha empezado el Sudamericano Sub-20 y ya botó a dos entrenadores: ‘Oso Yogui’ y la ‘Máscara’. Hizo la del ‘Chavo’ en ambas elecciones. Ahora ha propuesto al ‘Tanque roto’ que no ha dirigido ni un torneo AFIM. Lo peor es que no argumenta por qué la designación. Solo se ‘barretea’ diciendo que él lo garantiza. Por eso somos un chiste, una broma, un meme, a nivel de menores. Qué feo... Me pasan la voz que el ‘Loquito’, que sufrió por ‘Fernanda’ y vive de sus ahorros, se mantenía en forma en un parque a la espalda de la cuadra 7 del Boulevard, cerca al Pentagonito, en San Borja, el viernes por la tarde. Sudaba y quemaba calorías con una casaca roja y un short negro. El arquero hace ejercicios para estar ‘delgado’ y salir de ‘cacería’. No corre la panza con la tramposería a menos que tu billetera sea simpática. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

JUAN REYNOSO TENDRÁ NOVEDADES

Me pasan el dato que en el próximo llamado del ‘Cabezón’ habrá varias novedades. Se daría una chance a los que nunca fueron llamados y también sería la última oportunidad para el ‘Ratón’ que viene destacando en Tarma. El chalaco tiene condiciones, su problema no está en sus pies sino en el techo. Es un chicote pelado...

Por si acaso, el chibolo que juega en un club de la tierra de Messi y está en la selección selectiva, se perdió un par de días con una muchacha del barrio de San Luis. Dicen que él tiene su firme en Buenos Aires, pero como está de vacaciones acá se dio un gustito. Ayayayayyy...

MÁS INFORMACIÓN