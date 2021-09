Del saque somos carnecita... Me timbran a la Redacción. ‘¿Bombardero, aún tenemos chances de ir al Mundial?’. Por siaca, nunca me ha gustado vender humo y no le debo nada a nadie.

Analizando en frío, creo que estamos al límite. Ya no hay margen de error. En la fecha triple pasada, una derrota ante Brasil en su cancha era previsible, pero perdimos dos puntos de oro ante Uruguay que eran ganables porque los agarramos sin Suárez ni Cavani.

Y ese error es culpa directa de Gareca por no alinear una buena defensa. Ojo que al final si no recuperamos puntos afuera, nos pasará la factura. En octubre, ante Chile en el Nacional y Bolivia en La Paz debemos sacar los seis puntos. Después con Argentina a ‘guerrear’. Así es...

La firme que el ‘Diamantito’ tiene un imán para los pantaloncitos extranjeros. Ahora que está suelto en plaza anda mirando a una ‘chamita’ de pelo rubio, con pinta de modelito. El hombre es intenso y aplica todas sus técnicas para conquistarla. Dicen que ya logró que ella le diga ‘papi’ y es cuestión de tiempo para que caiga rendida. Curuju...

Ya me enteré de que un colocho de La Vicky no es nada gil. Está que le hace la patería a la estrella del equipo, se le pega como chicle y hasta le ha pedido que hable con los dirigentes para que le renueven contrato. Dicen que el ‘10’ le ha dicho que no se preocupe, que es de los suyos, y hablará con los de la billetera para que lo arreglen antes de que acabe la temporada. Ajá... Todo se sabe, así que en el puerto están buscando por aire, mar y tierra al ‘amigo de Marco Antonio’. Es que desde que dejó el club, desapareció y no dejó ni un lapicero. Para colmo se adelantó facturas por varios meses y ahora el problema es para la nueva administración, que no sabe de dónde sacar el billete. Ahora los jugadores son los que pagarán los ‘platos rotos’. Ayayayayyyy... Me voy, soy fuga.

