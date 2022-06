Del saque somos carnecita... ¿Quién dice que no hay trago en Qatar? Anoche subí al piso siete de mi hotel, me senté en una mesa con mis ‘causas’ José Fenco y Jaime Mario Lature y ‘liquidamos’ escuchando música árabe. ‘La voz del fútbol’ y de la web Trome ordenó un gin tonic, mi brother Pepe una chela Stella Artois y yo un juguito de piña, porque no bebo licor.

La neta es que la pasamos chévere un par de horas escaneando el panorama y plan de una de la madrugada pagamos la cuenta con su respectiva propina. Varios huéspedes y parejas fumando como chimenea, charlando con su whisky con hielo. Todos turistas.

También me gané que en las tiendas y supermercados venden cervezas con cero alcohol. ¿Y hay tramposería? No, aunque no sé si al cien por ciento. Nadie camina de la mano ni hay escenitas románticas, ni caída de aretes en los autos, pero los juegos de luces no faltan y son caletas.

No disimulan así estén tapadas con su ‘shayla’ (velo negro). Yo alucino que están hartas de su religión, cultura y quieren despojarse de su ‘abaya negra’ (vestido largo) y ser libres totalmente. No lo hacen, porque la ley las condena a latigazos.

Aquí la ‘Ojitos hechiceros’, las ‘Shirleys’, la ‘Pituquita’ de Chacarilla y otras más no corren. Sí, señores... Qatar en la mañana es un infierno. En la tarde, un sauna. Y en la noche, como Sullana al mediodía. Parece que estás con la cara cerquita de una plancha o una parrilla prendida. O encerrado con llave en una cámara seca.

Lo peor es que el calor es con viento y arena. Terminas con el cacharro color plomo rata y los ojos rojitos y brillosos. Es imposible jugar con tremenda temperatura. Pero como aquí sobra la plata, fijo compran nubes para que cambie el clima. Así como lo leen.

EL CASO DE MBAPPÉ

Y sin ir muy lejos, Kylian Mbappé tenía todo sacramentado y sellado con Real Madrid, pero los jeques invitaron a su mamá y hermano y asunto arreglado. Cien palos de euros de prima y les aseguro que hubo un cheque con varios ceros para que la doña convenza a su hijo de quedarse en el PSG. Lo único que no van a poder comprar es que su selección salga campeona del mundo, así le den la mano los árbitros, con las justas pasarán la mediacancha. Curuju...

Todo es nuevo y moderno en la ciudad. Edificios, estadios, metros, autopistas, malls y lo que se les ocurra. Con una infraestructura y arquitectura de primera. El aeropuerto Hamad es una locura. Hay asientos de cuero, duchas y camas gratis para los que hacen conexiones.

No se pueden quedar más de 24 horas, porque los sacan arrancados. Hay un terminal VIP exclusivamente para el emir Tamim Bin Hamad Al Thani. Es el cuarto heredero del trono.

Aquí no hay rateros, ‘tenderos’, ‘raqueteros’, lacras ni ‘cobracupos’. Es el país con el índice más bajo de criminalidad, pero me ‘asaltaron’ con 32 dólares por un chip de promoción con 11 Gb. Y para terminar de renegar, no entran llamadas ni videollamadas. Solo audios y escribir por WhatsApp. Así no es...

Un taxista de Bangladesh buena onda, pero pillo, me aplicó el abuso, me cobró 170 riyal qatarí por dos carreras. Al cambio es casi 170 soles. No le reclamé, porque me ayudó a conseguir un hotel a espaldas de donde se aloja la selección. Una habitación doble de 171 dólares por tres noches. Es cuatro estrellas y tiene gimnasio, piscina, spa, discoteca y masajitos. El transporte es baratísimo en el tren.

Con seis ‘mangazos’ te movilizas todo el día en vagones de lujo que van casi vacíos y funcionan sin choferes. Asientos de terciopelo supercómodos y no te duele el popó. Hay cafeterías, tiendas mismo Plaza San Miguel en cada estación.

Pensar que en Perú algunos pasajeros son ‘violines’, los ‘terciadores’ se llevan celulares y muchos saltan los controles, porque no pagan ticket. Ayayayayyyy... Me voy, soy fuga.

