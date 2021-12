Del saque somos carnecita... Ya me enteré de que en San Luis todos, menos el ‘Tigre’, tienen entre ceja y ceja a un volante ‘chocolatero’ que tuvo su cuarto de hora en la Copa América. Se están cansando de repetirle que cuide su físico, porque tiene acumulada mucha grasa y no puede dejar de lado sus antojitos. Hummmmm...

La firme que la palabra de don Goyo es ley en Ate. Hace poco reclamó por la ‘bolsa de minutos’ y porque le programaron un amistoso un día antes de que arranque el torneo. El tío reclamó y en ‘one’ le hicieron caso, un bravo de la Blanquirroja fue a verlo y de inmediato fue al arreglo. Curuju...

Me cuentan que la ‘Motoneta’ que paseaba por el Callao alucinó que jugaba como el sueco Zlatan y pidió miles de ‘verdes’ para renovar. Por eso le dijeron ‘más pallares con tallarines’, porque con ese billete traen un delantero más joven y que no se lesione a cada rato. Cuando se dio cuenta de que exageró con su pedido ya le habían cerrado la puerta. Pobechito...

El YouTuber convertido en boxeador Jake Paul y el excampeón de peso welter de UFC Tyron Woodley se reunieron una vez más, y esto fue lo que sucedió.

LOS DUEÑOS DE UN CLUB LE PUSIERON LA CRUZ A UN ZURDITO CON CONDICIONES

Me datean que un zurdito con muchas condiciones estuvo a punto de volver a un club que va a jugar la Libertadores, hasta el mismo entrenador lo había pedido, pero los dueños le pusieron la cruz. Todo porque antes que se vaya le dijeron para renovar, pero antes debía firmar con un empresario amigo. Como el hombre no aceptó, desde ese día lo abrieron. Qué feo... Me voy, soy fuga.

