Del saque somos carnecita... La neta que el Señor, el Bravo, el de Arriba, siempre premia el esfuerzo y la humildad. Me pasan la voz que José Neyra, el patita que transformó a Cuevita y lo hizo crecer como futbolista, se ha hecho famoso de la noche a la mañana en el medio. Lo mejor es que el muchacho es perfil bajo y nunca ha puesto cabe a nadie, ni busca bulla para llamar la atención.

Tiene su Centro de Preparación física sufridito y ahora ha captado hartos alumnos e incluso profesionales de la Liga 1, 2 y Copa Perú. Muchos piden estar bajo su batuta para crecer como atletas y deportistas. A veces uno se lleva por la publicidad y se mete en sitios equivocados. Como ese local de Caminos del Inca que es puro marketing. Sí, señores...

Me pasan la voz que ‘cocinaron’ a fuego lento a ese ‘9′ argentino cuyo nombre es como el de un night club de San Isidro y se cansó de hacer goles en el Rímac. Tenía todo arreglado en la rica Vicky, pero entre un ‘Pirata’ y un morochito de la calle lo sacaron del camino con elegancia.

El delantero está más entero que los dos y fácil los entornillaba en el banco de suplentes. Por eso vino la ‘chamba’ para que no asome ni la nariz. El hombre se quedó en México, donde se lesionó y estará varios meses de para. Pobechito...

EL EMPRESARIO-COMENTARISTA HABLA PESTES DEL EQUIPO DE LA ‘MOSCA’

¿Qué podemos esperar del empresario-comentarista? Ahora habla pestes a su antojo del equipo de la ‘Mosca’. Los sonsos creen que lo hace porque es hincha, pero la realidad es otra. Está furioso porque ya no le dan un ‘cachito’ para que haga business con su socio ‘Matador de cucarachas’.

Ojo que cuando fue dirigente hubo una auditoría que arrojó que habían metido mano con ‘fierro largo’. Todas sus opiniones son con ‘coba’. Algo hay debajo. Para bien o mal. Me quedo chico con este man. Así es...

MARCARON GOL DE ARCO A ARCO AL ‘LOQUITO’

El ‘Loquito’ me cae superbién sin conocerlo. Me cuentan que entrena mucho más intenso que cuando estaba en actividad. Hace poco se puso a pichanguear en un torneo de Fútbol 7 y le marcaron un gol de arco a arco.

Yo siempre lo pedí para la selección. Pienso que tranquilamente podría seguir en Primera, pero quizás por su carácter no llegó mucho más lejos. Lo cierto es que se da el lujo de que no lo mangueen porque ahorró y vive de sus propiedades. Nunca va a dar pena, ni va a terminar organizando polladas o fulbiteando para agarrar 50 o 100 mangos por fecha. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

