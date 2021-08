Del saque somos carnecita... La firme que es tremendo ‘jamón’ ver a dos peruanos siendo titulares en Boca Juniors y encima ganando el superclásico argentino, uno de los más vistos en el mundo, como el Barcelona-Real Madrid. Carlos Zambrano y Luis Advíncula jugaron juntos y después de 59 años vimos a dos compatriotas en un grande de Sudamérica.

En 1962, Víctor Benítez y Miguel Loayza defendieron la ‘xeneize’ y coincidieron en 15 partidos. En 1975, Héctor Bailetti y Luis La Fuente también alternaron con Boca, pero fue en un amistoso ante la selección de Bolivia. Ahora el ‘León’ y el ‘Rayo’ tienen todo para ser fijos en sus puestos y llenarle los ojos al ‘Tigre’ Gareca. Sí, señores...

Juan Reynoso nuevamente ha vuelto ser noticia en México. Esta vez no por una gran actuación del Cruz Azul, sino por una polémica frase cuando le increpaba a sus dirigidos. A continuación, sus reacciones más polémicas que ha tenido en su etapa como estratega.

En España muchos están pendientes de Abram y Tapia, pero en esta temporada hay que tener en la mira al peruano Alessandro Burlamaqui, que ya se está ganando un lugar en el Valencia, uno de los grandes de la Liga, después del Barza y Real Madrid. El volante jugó en la selección Sub-17, está aprovechando sus oportunidades y ayer jugó 69 minutos en la presentación frente al Milan. Con solo 19 años, tiene mucho por aprender y recorrer. Así es...

En el Rímac están felices con ‘Perico’ Liza. El muchacho está concentradito en la pelotita, además es uno de los que más escucha los consejos. Es el nuevo engreído de la ‘Mosca’. Ojalá siga así, cuide las piernas, duerma a sus horas y sepa escoger a su círculo de amigos para que pueda ser convocado a la selección. Y no va cher...

Ya me contaron que ‘Caíco’ la pasa mal en ‘La Vicky’. Llegó para ser el ‘1’ del arco, pero ya le bajaron el dedo. Dicen que no es del gusto del técnico. Ojalá que no se derrumbe, al contrario, le sirva para levantarse. Ajá... Me voy, soy fuga.