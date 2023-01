Del saque somos carnecita... La verídica que es una vergüenza que el pueblo no pueda ver los partidos de la Liga 1. Le quitan a la gente su máxima diversión por intereses económicos y lo van a obligar a pagar por una señal ahora que la mayoría está ‘michi michi’.

Todos buscan jalar para su lado y el presidente de la Federación no da la cara. El anuncio del IPD cancelando todo evento deportivo a nivel nacional le ha dado un respiro a tremendo ‘chanchazo’. Habrá una semana más para que se sienten a dialogar y esperar que haya humo blanco por el bien de nuestra pelotita. Así es...

El Chato que le encanta la chela no armó un ‘búnker’ sino un ‘Huaralino’

Ya me contaron que el ‘Chato’ que le encanta la chela entendió que ya no está para ‘juerguear’ en las calles o lugares públicos, por eso ha seguido los pasos del ‘10 con calle’. Ha levantado una discoteca en su casa, para no ser ampayado. Dicen que en su mansión armó un local donde sobra cerveza y todos los tragos posibles. No se parece a un ‘búnker’, sino al ‘Huaralino’ y desde que lo inauguró hay rumba todos los días. Asuuuuuuu...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

Por si acaso, el ‘Negro rockero’ cada vez se va más para arriba, pero no es porque le vaya muy bien en su licorería, sino que su mejor ‘sponsor’ es una tía argentina que maneja sus buenas fichas y lo ‘apoya’ para que no mire a otro lado. El hombre donde pone el ojo saca billete . Y no va cher...

Comentarista-empresario se regaló al supuesto nuevo canal

Me avisan que el comentarista-empresario no pierde el tiempo. Antes de los líos por la transmisión de partidos, se regaló con lacito y todo al supuesto nuevo canal que tendrá a cargo los encuentros. Les aclaró que no se preocupen por el dinero, que con lo que ofrezcan estaba bien. Hummm...

El que está haciendo buenos negocios es el ‘amigo de Marco Antonio’. Abrió dos barberías, una en Chacarilla y otra en Miraflores. Dicen que en un par de meses va a inaugurar más. Parece que la gestión en el puerto fue su gran inversión, mientras los hinchas siguen sufriendo por su equipo. Así no es... Me voy, soy fuga.

