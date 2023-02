Del saque somos carnecita... Leo y escucho que le sacan la mela a ‘Chemo’ por haber chapado la Sub-20 . Los detractores tiran veneno: ¿Quién lo va a evaluar si es el jefe de la Unidad Técnica? La neta que soy consecuente con lo que pienso, digo y escribo. Yo era de la idea que siga como entrenador de la selección mayor luego de su proceso para Sudáfrica 2010.

El pelucón guerreó con chamacos que ni habían debutado en Primera como Zambrano, Ballón, Chávez. Con tíos como Solano y delanteros taco 3 como Fano y Rengifo, sacó uno que otro resultado. Y si les menciono otros nombres no van a creer que estuvieron en una Eliminatoria.

Al hombre no le tembló la mano y lo despachó a Claudio Pizarro que era su hermano por el caso Los Inka Golf. En esa manchita estaban ‘Acasexo’, el ‘Cóndor’ y otros más. Por eso creo que está bien que haya agarrado ese ‘fierro caliente’ de los menores.

Ninguno tiene su mentalidad. En una época y durante mucho tiempo fue el único peruano en Europa. Tiene que trasladar sus conocimientos. Enterrarse en los cerros y potreros y conseguir talentos. Que se vaya a Chincha y sitios más alejados del país.

Que se acabe el dominio de los empresarios, los tarjetazos, los apadrinados. Que convoque a los mejores. Yo estoy con ‘Chemo’ y el ‘Cabezón’. A menos que hagan la del Chavo. No soy ‘novia’ de Gareca y de ningún extranjero. Sí, señores...

El chato salamero y que le encanta la cumbia y la chela, anda medio palteado. Ha cerrado el caño a todos los oportunistas y solo le responde el celular a los más cercanos. El presupuesto no es el mismo cuando no hay ingresos porque las monedas salen del chanchito. Además, ya se dio cuenta de que esa gente solo estaba para ‘camaronearlo’ y nada más. Igual tiene que identificar a las ‘muñecas’ que hacen las cosas de corazón o gustito. Y no va a ser...

‘Amén’ es un personaje de aquellos. Es el más vivo de los que han venido al Perú. Se compró dos depas y ya se ha proyectado con unos terrenos en el norte. Y todo gracias a eliminaciones tempraneras en todas las categorías de San Luis y por mandar al descenso al equipo del pueblo. Y son tan sonsos los dirigentes que le siguen dando vida. Cómo será de hábil que como no encontró club para su chamaco, lo trajo de asistente a Piura. Plop...

Ese cura con alma de diablo, que tiene barbita , es malazo al mango. Se quedó con el puesto de ‘Sótana’ y aplica el abuso. Le ha bajado el sueldo a todo el personal para aburrirlos y que presenten su renuncia. Le importa un comino si los trabajadores llevan 10 o 15 años en la chamba. Fijo quiere meter a su muchachada de confianza. Soy tan podrido que, a lo mejor, hasta le cobra cupos. Qué feo... Me voy, soy fuga.

