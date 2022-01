Del saque somos carnecita... ‘Él me salvó de todas las formas posibles’, dijo la actriz al oficializar a su ‘bailarín’. ‘Ella es una gran mujer’, comentó el ‘felino’ de su nueva conquista. Ambos se desviven en elogios hacia sus nuevas parejas.

TE VA A INTERESAR: UN ADORNADO ESCOGIÓ A UNA FLACA QUE TENÍA PLANES CON UN MADURITO

La firme que yo no les veo futuro a ninguna de esas dos relaciones. Muchas redes, mucho humo. No veo amor sincero. El ‘partidor’ tira maicito por todos lados y avanza con los pantaloncitos apretaditos. Y de la ‘gringa’ ya me contaron que es bien voluble. Ese muchacho no escarmienta, está como loquito. Los cuernos lo han activado. Ayayayyyy...

Ya me enteré de que un técnico extranjero que pasa por su mejor momento la pega de buena gente, pero cuando hay monedas de por medio se pone como loco. Dicen que cuando dirigía otro equipo, tuvo un problema con el grupo por los premios y cuando un referente lo sacó al fresco, aflojó todito. Se quedó con la herida abierta y desde ese día borró al pelotero. Así no es...

El experimentado volante y zaguero de Alianza Lima acaba de recibir los documentos que lo acreditan como ciudadano peruano. ¿Qué otros futbolistas también decidieron nacionalizarse?

Me cuentan que ‘Acasexo’ anda full recursos y por eso está incursionando como empresario de peloteros. Quiere entrar a lo grande y le apuntó la placa a un delantero que está siendo voceado en el ‘Ciclón’ argentino. Le ha dicho al muchacho que tiene varios contactos y con él fácil llega al exterior. Lo malo es que el atacante ya chambea con otro agente. Nooooooo...

‘EL CHATO CHELERO’ LE CERRÓ EL GRIFO A SUS ‘CAUSAS’

Así que el ‘chato chelero’ empezó a cerrarles el grifo a sus ‘causas’ que le hacían el amén solo para chuparle la sangre. Aprovecha que se la lleva en carretilla jugando con los ‘camellos’ y está invirtiendo en negocios de construcción. Sabe que hay que guardar pan para mayo. Le ha dicho a su viejito que maneje todo el billete, así que esos que festejaban porque creían que iba a llegar a Argentina, se fueron de pepa. Curuju...

Ese patita que le limpiaba el popó a los caballos del ‘Bombardero’ está con roche. Anda llenándose la boca de que tiene contactos en todo el mundo, pero no coloca a ninguno de sus representados. Al único que le consiguió algo fue a un zambito que le encanta el roncito. Ahora no sabe dónde colocar al ‘Solcito’, ‘Hiena’ y ‘Yoshi’. Qué feo... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: