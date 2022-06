Del saque somos carnecita... La firme que pasan los días y, ya con cabeza fría, veo en redes sociales a muchos hinchas que empiezan a analizar la continuidad del ‘Tigre’ en la selección. La mayoría cuestiona que no haya una estrategia distinta para cada rival que se enfrente. Solo, a veces, hay cambio de nombres, pero no de planteamientos. Y aquí es donde tengo que hacer un hincapié. Apenas arribó la delegación peruana a Barcelona, uno de los ‘conversa por gusto’ del técnico declaró: ‘Tenemos bien analizados a Australia y Emiratos Árabes’. Fue días antes de que ambas selecciones se enfrentaran para ver quién jugaría con Perú. La verídica que yo no vi ningún análisis, ni espionaje a los rivales. Incluso, Gareca viajó a ver en vivo y en directo ese partido de descarte ‘para estudiarlos’ y el día del encuentro nunca superamos a los ‘canguros’, sin ideas desde el inicio y mal replanteamiento. Y eso que habíamos ensayado con Nueva Zelanda, que ya nos había cortado los circuitos, pero el gol de ‘champú’ de Lapadula nos cegó. En cambio, los oceánicos nos taparon las salidas, jugaron serios, se mataron en cada dividida y no se vieron en el Mundial antes de jugar el repechaje. Tanto nadar para morir en la orilla. Sí, señores...

No solo la presencia de personas ajenas a la selección perjudicó la concentración de los jugadores, otros están pensando en las novias, como ese volante que hace rato viene jugando mal, pero sigue de titular en la Bicolor. Desde que un surfista lo atrasó con su firme y ahora anda en amores con una modelito, lo veo con la cabeza en otro lado. Ahora me cuentan que ya tuvo su primera pelea con ella. Él ya dejó de lado los partidos de la selección y ahora que ha vuelto a la realidad, se dio cuenta de que la chica sigue en juego de manos con sus compañeros y ya la ‘parchó’. Hummm...

El que adelantó su luna de miel es ese defensa que es un tronco para el baile y el peor en la pista del ‘equipo de todos’. Viajó al ‘Ombligo del mundo’ acompañado de su flaca y, a diferencia del ‘Bambino’, nadie lo empelotó. Pobrecito...

Están pasando cosas raras en el torneo de ascenso

Ya me enteré de que están pasando cosas raras en el torneo de ascenso. A un equipo de la selva, donde hay mucha unión entre la gente que tiene comercio, las cosas le van bien. Se encuentran punteros, pero llama la atención que de los once partidos que llevan jugados, siempre hay tres jueces que salen sorteados para dirigirlos. Algo huele mal... Me voy, soy fuga.

