Del saque somos carnecita... Falta mes y medio para el partido con Uruguay por Eliminatorias y ya nos declararon la guerra. Resulta que están a 300 dolares las entradas para los peruanos. Con Messi, que es el mejor del mundo, costaron 100. Estan igualitos que los colombianos y por una sencilla razon: están palteados. En el partido con nosotros se juegan su pase al Mundial. Si ganan están adentro y si pierden se pueden quedar afuera. Y asÍ tengan peloteros en el Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United y otros grandes clubes del mundo, suenan las tripas en su estómago. Y no de hambre. Yo no me creo ese cuento de que no hay uruguayo cobarde. La raza inca es guerrera. Que pongan el precio que quieran. Ni la plata ni la gente meten goles. Sí señores...

Todo se sabe. Me pasan la voz que la ‘Muela’ anda emocionado con una médico radióloga. Cuando está fuera de su consultorio, parece modelo de pasarela y por eso el marcador anda como loquito. Se llama Rosi, es de la talla del pelotero y dizque el muchacho, como lo hacen sus compañeros de San Luis, también le ha pedido que ponga sus redes sociales en privado. Sabe que un comentario lo puede desenmascarar porque es picaflor al mango. Ayayayay...

El ‘Rey de los bloopers’ otra vez anda en mala vida

Ya me contaron que el ‘Rey de los bloopers’ otra vez anda en mala vida. Está sin piernas porque dicen que ha regresado con fuerza con la fulanita del parque ‘Pedro Ruiz Gallo’, en Lince. Por eso no llega a las pelotas largas y, si las alcanza, no tiene fuerza para disparar al arco. La firme que ya no quiere nada con ella, pero como lo amenazó con abrirle un juicio por alimentos, mejor se hace el cariñoso y romántico. Nooooo...

En Piura la gente no entiende nada. El equipo programa sus partidos a la 1:30 de la tarde, pero el plantel entrena de 9 a 11 de la mañana. Aseguran que el entrenador quería hacerlos trabajar a la hora que iban a jugar y los futbolistas se opusieron con el tango de que hacía mucho calor y después terminarían deshidratados. Lo peor es que el DT les hizo caso y ahí están los resultados. O sea que el trabajador le da órdenes al jefe. Así no es...

Por siaca, hay un run run fuerte. ‘La Máscara’ suena para agarrar una categoría de juveniles en la Videna. Nadie entiende ni mela, ni por qué le darían ese cargo. El exarquero no tiene experiencia a ese nivel. Tiene un cachito en Primera. Hay que contratar formadores reconocidos, de renombre, que estén actualizados y hayan sido rankeados en el fútbol. No cualquier chistoso. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

