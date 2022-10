Del saque somos carnecita... ‘Te felicito’ es un tema de Shakira donde la letra chanca mal a Piqué por tramposo. Yo felicito a Alianza Lima de corazón por llevarse el Clausura y clasificar directo a la final de la Liga 1. No tengo nada personal contra el club ni los jugadores. Simplemente, opino lo que pienso porque no estoy hipotecado con nadie. La blanquiazul remontó en las últimas fechas y es por responsabilidad del cuerpo técnico y jugadores. ‘Chicho’ trabajó más que ese títere que tenían de entrenador. Ahora no me vengan a endiosar a ningún ‘vende humo’. No tolero a los pillos. Hay extranjeros que con un golcito por aquí y otro por allá en nuestro medio se creen lo que no son. Veo el registro de la última Copa Libertadores y no figura ni con una habilitación el engreído de las redes y la hinchada. A mí no me interesan los que regalan canastas, equipos de sonido o saltan y dan un discurso en un camarín de mujeres. Lo que yo valoro es cuando marcan la diferencia a nivel internacional. Así nos ayudan a que no nos humillen en la Copa. Sí, señores...

Todo se sabe. Hace poco el ‘Cabezón’ hizo un último intento por visitar la rica Vicky y metió un fonazo avisando que estaba de camino a ver los entrenamientos. Para evitar a los revoltosos hizo todo de improviso y en one le dijeron que bienvenido. El problema llegó cuando un soplón timbró a los ‘Fondeados’, quienes dieron la orden de que no lo querían ver y que le inventen cualquier tango para que no vaya. Por eso le comunicaron al DT que mejor pase otro día porque ya habían empezado a chambear. El seleccionador no se hizo paltas y dio media vuelta, pero ya no insistirá. La neta es que esos dirigentes son unos resentidos y aniñados. Y no va a ser...

Desde aquí un abrazo y la buena vibra para mi tío Lucho Rubiños que hoy será intervenido de la cadera en el Hospital Sabogal del Callao. El mundialista y campeón con la ‘U’ y Sporting Cristal está en buenas manos porque los doctores saben que se trata de una gloria de nuestro fútbol. Igual, antes que entre a la sala de operaciones que les repitan la zona afectada. Algunos médicos son distraídos al mango. La vez pasada en un dominical hubo una denuncia por negligencia. Tenían que amputar una pierna derecha y se equivocaron con la izquierda. Noooo... Me voy, soy fuga.

