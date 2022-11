Del saque somos carnecita… Algunos que aparecen en las redes creen que yo soy anti-Alianza Lima, anti-Barcos. Y se equivocan. Tampoco me interesa lo que escriban. Soy periodista y no me siento en una tribuna, ni me dejo llevar por las emociones porque no soy hincha. Mi deber es informar y analizar. Si escribo con un escudo en el pecho o resentimientos, pierdo objetividad.

Felicito al cuadro blanquiazul por ser bicampeón ya sea jugando feo, por suerte o capacidad. Por cualquier motivo, tiene su mérito a nivel local. Pero tampoco me puedo callar que si no se refuerza con gente de nivel y carácter volverán a humillarlo en la Copa Libertadores. Y ya no será 8-1 como les metió River Plate que tuvo piedad, serán goleadas históricas. Sí, señores...

Quiero aclarar que no he inventado lo que sucede en ese vestuario de la ‘rica Vicky’

Allí reina la hipocresía. Ese abrazo del ‘Pirata’ con la ‘Foquita’ es ‘coba’ al mango. Como todas las muestras de compañerismo que se vio en el campo entre nacionales y extranjeros. El plantel cuando lea esta columna sabe que no miento. Y los que trabajan en el club también. Es como la relación de Riquelme con Palermo. En el verde eran hermanos. El ‘Topo Gigio’ hizo famoso y máximo goleador de Boca al ‘Loco’. Pero afuera ni se saludaban. No es momento de contarles todo lo que sé, si supieran lo que hablan y traman en esas cuatro paredes. Puñales de sur a norte. Curuju...

Todo se sabe. Ricardo Gareca vino al Perú a dictar charlas y contratado por el ‘Abramovich’ que estuvo ‘precioso’. En su discurso en Chiclayo dijo que quedamos eliminados de Qatar porque tuvimos un mal día ante Australia. Es increíble ese argumento para un hombre que en sueldo, casa, premios y otros caprichos se llevaba más de cuatro ‘palos’ anuales. Mejor hubiera dicho que no se le cruzó una novia antes del repechaje o que no presentaron a tiempo el reclamo contra Ecuador. O sea, estuvo entre España y Doha dos semanas con los seleccionados y en 90 minutos todo se fue a la mela. Por qué no es honesto y reconoce que no estudió bien al rival y se le escapó la tortuga. Unos ‘canguros’ nos dejaron fuera. Rexuxa...

Me pasan la voz que el ‘Pastor alemán’ tiene serios problemas con un banco. Lo están correteando para que cancele las mensualidades de un préstamo, aunque la neta es que su ‘jato’ ya está en remate. Parece que este año no ha colocado peloteros en la Liga 1. A veces estos agentes sufren cuando van a cobrar la comisión. Muchos jugadores son ‘cara de palo’ y cierran con elegancia. Otros no dan completo el porcentaje. Y los más conchudos no contestan ni el fono. Así es... Me voy, soy fuga.

