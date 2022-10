Del saque somos carnecita... La firme que ese ‘felino’ que acaba de ser ampayado en el norte hace honor a su chapa. Tiene una ‘pelea de gatos’ en la cabeza. Desde que un ‘activador’ lo atrasó a nivel nacional, la pintó de sano, pero se empató rapidito con una rubia para no quedar como gil.

TE VA A INTERESAR: MUCHOS HAN INTENTADO JUNTAR A CLAUDIO CON EL DEPREDADOR; PERO HA SIDO EN VANO

Si quería trampear y disfrutar su soltería no hubiera oficializado a nadie y mucho menos esperar un nuevo hijo. Así es cuando te alucinas ‘palomilla’ y creciste en un óvalo. Ayayayyyyy...

A propósito, el más feliz con el ampay a los rosados es el ‘Metrosexual’. El hombre ya tiene ‘cocinado’ sí o sí al técnico que dirige al equipo más querido del puerto para darle el buzo a su causa el ‘trompetista’. Lo malo es que no le va de frente al entrenador y lo maletea por lo bajo. Así no es...

Cuto Guadalupe cuenta su experiencia regresando a Malinas (Video: Trome)

Me cuentan que la despedida del ‘Bombardero’ en Lima sería en el Nacional y no en Matute. ¿La razón? El encargado de organizar el evento es ese gordito que le limpiaba el popó a sus caballos y terminó peleado con los ‘fondeados’ por llevar puro ‘liquidador’ que los mandó pa’ La Habana. Qué palta...

LA MÁSCARA ESTÁ CON ROCHE

La ‘Máscara’ está con roche. Los chamacos de la Sub-20 no levantan cabeza, no saben a qué juegan y no le ganan a nadie. El ‘Cabezón’ no iba a meterse en su chamba, pero ya se dio cuenta de que con el charrúa no pasa nada y siente que se le acabó el crédito. Lo más fijo es que cuando regrese de Asunción le digan ‘más pallares con tallarines’. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.