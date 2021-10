Del saque somos carnecita... Para mí no hay debate. Lapadula tiene que ser titular ante Chile. Es mi humilde opinión. Hoy es diez veces más que Guerrero. Si Paolo estuviera al 100 %, no lo sienta nadie. Gianluca está para corretear, chocar, marcar el pase y meterla.

Entiendo que el ‘Depredador’ es el engreído del pueblo, es amado y se lo ha ganado en el campo. Eso no está en discusión. Pero también creo que hay que ser honestos y hoy no es el mismo de las Eliminatorias pasadas. Su tema no es futbolístico porque calidad le sobra. El inconveniente es la competencia. Viene de a poco recuperando su nivel. No lo forcemos.

Creo que el ‘Bambino’ puede desgastar a la defensa de la ‘Roja’ y facilitarle las cosas cuando ingrese. Y si hace un gol no va a cambiar mi punto de vista. Insisto, aprovechemos como corresponde a los dos. Sí, señores...

A la selección peruana le cuesta terminar con el equipo completo cuando enfrenta a Chile. ¿Falta de autocontrol? Repasa las últimas expulsiones frente a 'La Roja'.

Ricardo Gareca es el que toma decisiones. Para bien o para mal. Un acierto es Marcos López. Pero no la chunta en la zaga. La vuelta de Carlos Zambrano va a generar confianza en el equipo. Una cosa es que el ‘León’ cubra a Luis Advíncula y otra que vaya al cruce la ‘Sombra’ Ramos o ‘Regalón’ Santamaría.

Y aún sigo sin comprender por qué lo borraron a Luis Abram. Figura con Vélez en Argentina y en la actualidad marca bravos de la liga española y no a gringos que venden hamburguesas o chambean en McDonald’s. Y si es por rendimiento, no recuerdo un partido lapidario del zaguero del Granada. Pero en fin, el ‘Tigre’ es caprichoso y muere en la suya. Así es...

EN LA INTERNA MIRAN DE REOJO A UN ‘CABEZÓN’ QUE ANTES CAMINABA POR LA SOMBRITA

Estoy seguro de que la clave para ir al Mundial de Rusia 2018 fue la humildad del seleccionado. Todos una sola idea y nada de agrandados. Ayer me han reiterado que hay un ‘Cabezón’ que antes iba por la sombrita, saludaba y era perfil bajo. Ahora en la interna lo miran de reojo. Dizque un poco más y ya no se pasea con patines con su entrenador, sino con skateboard. Todo le consulta. Es su segundo papá.

Los peloteros de aquí son especiales. No les gusta esa clase de compañeros. El manejo personal es importantísimo. Si de algo estoy de acuerdo, es que las cosas se dicen face to face. Se destraba a la gente. Siempre se saca cosas positivas en las diferencias de ideas. Rexuxa...

EL CHOQUE ANTE CHILE ES PICANTE

El choque del jueves es picante. No va a alcanzar con lo que ofrecimos ante Uruguay, Venezuela y menos con Brasil. No hay margen de error. Un detalle, una pestañeada y nos fuimos pa’ La Habana. Miren lo que ocurrió con los charrúas, Por querer ir blandos y salir con balón dominado cerca del área nos ‘vacunaron’ y perdimos dos puntos claves.

Hay tanta presión en cada centímetro de la cancha, que los Beckenbauer, Maldini, Baresi y otros defensas finos ya son una especie en extinción. En estos tiempos prevalecen los centrales prácticos, fuertes, de excelente juego aéreo y con cambios de servicios de 40 metros. Así de sencillo. Mañana vengo acelerado porque se viene una ‘guerra’. Esa es la palabra. Nada que el fútbol es solo un deporte. Eso es para los sonsos... Me voy, soy fuga.