Del saque somos carnecita... El hombre tiene problemas legales, pero igualito lleva su maletincito con juguetitos eróticos de doctor en la maletera de su carro. Ya me contaron que ‘Giselo’ tiene un cariño que vive por el barrio de Santa Cruz, en Miraflores. Cada vez que viene a Lima, se va a recoger a la jovencita que todavía es estudiante universitaria. Eso sí, ella tiene su enamorado de la misma edad, por eso que acepta que se vean a escondidas. El hombre ya pasa la base 5 y deja su propinita o regalito. Y no va a ser...

Me pasan la voz que el arquerito que es pareja de la ‘Doradita’ está ganadazo en Áncash. Juega ‘Copa Perú’ por un equipo que pertenece a una mina y cobra 10 mil soles mensuales. Para un futbolista de esa categoría es buen billete. Encima allí no gasta nada y cuando viene a la capital tampoco, porque la bailarina le da casa y comida. El que puede, puede...

Hay un run run que el equipo del puerto, antes de llegar a Jaén, hizo escala en Chiclayo y como era hora de almuerzo, la gente fue a probar sus alimentos a un restaurante de la ciudad, y como están abandonados, no había quién pague los platos. Los chicos tuvieron que sacar de su drilo para calmar el hambre. Así están camino al descenso y después no digan que es por culpa de los jugadores o técnico. Qué feo...

La figura del balompié peruano, Pedrito Ruiz, fue compañero de camerino de Eusebio Acasuzo en el Club Unión Huaral. Así recordó el nuevo invitado de 'La fe de Cuto' la vez que se compañero de equipo preocupó a todo el plantel antes de su viaje a Cajamarca.

El que no entiende y se está metiendo en problemas es un marcador que salió de Ate y tiene el mismo nombre de Maradona. Está haciendo ‘pataditas’ con fuego, porque anda partiendo a un piurano y todavía no ha caído, pero hace tanto roche que en cualquier momento cae con las manos en la masa. Nooooooo... Me voy, soy fuga.

