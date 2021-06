Del saque somos carnecita... Hemos perdido el jueves por la noche, pero el domingo debe ganar el PERÚ. No nos dejemos llevar por odios y rencores. Espero que sea un final feliz. Y no va cher...

Lo de la selección es un caso de aquellos. No me gusta cómo juega. No me gusta el entrenador. No me gusta el último lugar de la tabla. No me gusta que seamos la valla más goleada. No me gusta que nos vean como los malos del continente. No me gusta lo que se viene. Sí, señores...

Es increíble cómo planteamos el partido y lo replanteamos. Nuestra principal característica siempre fue esperar el error del rival y sacar provecho de cualquier detalle. Y si con 11 Colombia nos iba ganando 1-0, cómo vamos a pretender a salir a atacar con 10. Ahí nos cortaron la cabeza. Gracias a Dios pararon la máquina porque hubiese sido terrible que la canasta terminara más llena. Si antes éramos un poquito ordenados, eso ya no dura más de medio tiempo. ¿Quién es el responsable? Las palabras sobran. Así es...

El somatotipo es importante en el fútbol actual. El físico mucho más. Ya no basta con que controles bien el balón o le pegues como los dioses. Hoy primero debes ser atleta. Un simple ejemplo: Christian Cueva cree que con huachitas se ganan los partidos. No pudo encarar a Yerry Mina ni Davinson Sánchez porque con el sobaco se lo sacan de encima. Ellos no tienen su técnica, pero juegan en la Premier League. No hacen fintas, pero hacen goles de pelota parada y defienden como unos leones. Allá en Arabia puede llevar 15 partidos seguidos, pero con la blanquirroja no trasciende. El ’10′ que no marca la diferencia en un equipo, no sirve, así de simple. Y no va a ser...

Paolo Guerrero es un crack y no está en discusión, pero su actualidad está muy lejos de su calidad. Tiene menos movilidad que los tíos masters que juegan en el Sima del Callao. O se pone las pilas o busquen otra alternativa. Que André Carrillo despierte, reaccione, porque es el único que puede generar peligro. Toca Quito y es bravísimo. Si mantenemos el nivel mostrado hasta ahora, no vamos a sumar ni un punto más en estas Eliminatorias. Rexuxa... Me voy, soy fuga.