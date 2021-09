Del saque somos carnecita… Grande ‘Pochito’ Dulanto. Aquí nada que solo rechazó y tuvo suerte. Aquí ganó en el mítico ‘Santiago Bernabéu’ y que no jodan los envidiosos. Fue 2-1 ante Benzema, Vinicius, Hazard y todos los monstruos del Real Madrid que se meten al drilo palos de palos y de euros.

Lo hizo con un equipo humilde de Moldavia que ni siquiera está reconocido como país. Los chicos tienen que agarrar sus chivas y vayan a Europa o donde sea con tal de que crezcan como personas y profesionales. Si se quedan, ya saben que terminarán liquidando en Barranco Bar. Sí, señores...

Fútbol internacional: Resumen de los mejores encuentros de la jornada La jornada en Europa estuvo cargada de buenos goles y acciones que se han vuelto virales en las redes sociales. Es el caso de Dibu Martínez, quien retó a Cristiano Ronaldo a petar un penal en el duelo entre el Manchester United y el Aston Villa por la Premier League. (Fuente: América TV)

Ya me contaron que el ‘Loquito del Rímac’ es de buen corazón. Se metió la mano al bolsillo y le paró la refri a un antiguo amor que vive a cuadra y media de la avenida Tarapacá. Eso sí, la muchacha a la que todavía le queda un sencillo, lo timbró para encontrarse y el arquero respondió que no era necesario. Dios triplica cuando uno ayuda o apoya sin pensar en nada a cambio. Vale…

Me pasan la voz que ese blanco que cuando se deja crecer el pelo es igualito a Laura Bozzo, fue quien le tiró la gente para atrás al técnico uruguayo que sacaron hace unas fechas. Y todo porque el entrenador exigía media hora más de trabajo y al vago no le gustaba. Así no es…

REGRESA ‘EL POTON’

Por si acaso, el ‘Potón’, ex Boys y Alianza, vuelve al Perú la otra semana y lo primero que hará es encontrar a un patita de San Borja que lo ha cerrado con 15 lucas gringas. El colocho no piensa buscarlo solo. Guerra avisada…

Todo se sabe. El portero que tiene su historia con una tía cumbiambera, que sacaron de su club por jugar chueco y hacerse el loco con los tiros que iban a su arco, anda metido en las apuestas y es parroquiano ilustre de una casa de juegos en Previ. Qué feo... Me voy, soy fuga.