Del saque somos carnecita... En los siguientes días se sabrá el nombre del próximo entrenador. La neta es que hay varios que suenan y no son de mi agrado. Creo que no reúnen el perfil para manejar ese vestuario jodido como es el peruano. Dunga no la hizo con un señor equipo en Brasil. Pizzi es un ‘tangazo’ de aquellos. A nivel de selección es un cero a la derecha y a la izquierda. Beccacece es muy pichón. Lo veo demasiado eléctrico.

Hernán Crespo chambea bien, pero está en pañales. Ese puesto requiere de haber caminado por estadios y ser un dibujante en la pizarra. Juan Reynoso es el señor antipatía. El técnico paternalista da mejor resultado que su cara de ogro, resentido y traumado. Estos son algunos CV que han llegado a la Videna.

Hay un run run que han sondeado a Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa. Ninguno de los dos ha dicho sí, pero tampoco no. Ambos son ganadores al mango. Lo que garantizan es el mínimo detalle. Esos no duermen. Roncan fútbol. El ‘Hombrecito’ es más flexible que el ‘Loco’ que es capaz de cortar la internet en la concentración. Hay para todos los gustos. Curuju...

Me pasan la voz que el ‘Cantante’, que defiende los intereses y derechos de los peloteros, rechazó la propuesta de ser director deportivo para no enfrentarse al ‘Ciego’. Además, no se quiso comer ese budín con pasas. Vive tranquilito como para complicarse la vida. Chapa buen billete con su Agremiación y mucho más en su gerencia de una minera. Estudió y gana más que cuando era delantero. Provecho...

‘Aladino’ está cosechando lo que sembró. El chato es recontra mano abierta con sus padres y hermanos. Su constructora la ve su viejito que maneja un ‘fierro’ de más de 60 mil cocos y el negocio va como los dioses con los condominios de lujo. El hombre será engreído y posero, pero supo escuchar consejos e invertir. Lo mejor es que lo comparte con su sangre. No como otros que no llevan ni pan duro a su familia. Así es...

Al ‘Viejo verde’, ese arquero que se fue pa’ La Habana con el equipo del pueblo, le ha tocado dos yernos recontra hinchas del ‘compadre’ e incluso son más fanáticos que ‘Lolo’. Uno fue marcador izquierdo en Ate y el otro es un árbitro asistente que lo vacila en redes como cuando le meten 8 en Copa Libertadores. Tiene que parar, caballero. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

