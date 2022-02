Del saque somos carnecita... Por siaca, aquí uno se entera de todo. Hasta de los secretos mejor guardados. Ya me contaron que el delantero más exitoso de nuestra pelotita volvió a ser papá. Hace poquito nació su hijita. Lo lamentable es que esta situación le ha costado el divorcio definitivo.

La ‘patrona’ no aguantó que le juegue mal y por eso, ni bien se enteró de la llegada de la pequeña, inició los trámites. Ya no hay marcha atrás. No puedo juzgarlo. Soy varón y nadie puede escupir al cielo. Rexuxa...

Me pasan la voz que han visto al clon del ‘Gato engañado’ caminando por San Isidro, buscando a quien no debe y en horas que todos almuerzan. Dizque visita mucho la zona de Conquistadores, pero solo se queda una hora. Lo suficiente para hacer lo prohibido y no dejar huella. El muchacho se ha desatado. Quiere ‘cobrar’ todo lo que se presenta en el camino después que lo ‘atrasaron’. Noooo...

Hay un run run fuerte que la situación en el Callao está tan mala, que los asistentes del técnico del primer equipo terminan de entrenar con el plantel y salen volando a dictar clases en academias. Como tienen que comprar el menú, caballero, se recursean en otro lado. No debe ser así, pero que lo vean por el lado bueno. O sea que nadie los conoce como a su jefe y están pagando derecho de piso. Curuju...

El presi del Rímac, que estuvo en el Mundial de Clubes, se fue a codear con los bravos de los equipos top del planeta y llevó varias camisetas para regalar y tomarse fotos, pero lo malo es que eran modelo 2021 y no las actuales. Qué feo... Me voy, soy fuga.

