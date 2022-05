Del saque somos carnecita... La verídica que ya no entiendo nada de este mundo moderno. Mejor me golpeo la cabeza contra la pared. O sea, la actriz le dice a su ‘gatito’ que le gusta otro hombre pero siguen durmiendo en la misma cama y son ‘amigos’. A ella no le creo nada, nada.

Si me jura que está comiendo pollo a la brasa y la veo en el restaurante frente a mí comiendo el pollito, igual no le creo. El otro tiene lo que se merece por dárselas de superadito. Sabía bien con quién se metía. Ojo que hay hombres que llevan los cuernos bien puestos. Se hacen los locos, miran para otro lado pese a que en su ‘pepa’ los trampean. Nooooo...

Ya me contaron que la ‘Pulga’ tenía las maletas listas para venir y jugar el repechaje, incluso la carta de San Luis había llegado a su club por su buen momento, pero al final el ‘Tigre’ le pasó plumón a su nombre. Dicen que desde que prefirió vacacionar a inicios de año antes de entrenar como otros, lo mandó al sótano diez. Por eso prefirieron llamar a ‘Gallo hervido’, que hasta ahora es pan con camote y relleno. Curuju...

Hay un run run que ‘Sotanita’ casi se queda sin llegar al final de la Javier Prado. Los de Santa Anita pedían un billete grueso por los derechos de formación y promoción, pero al final su viejo, que es bravo en el club, habló con los jefes para que lleguen a un acuerdo y el muchacho cumpla su sueño. Así es...

‘EL MUDO’ DEBE SEGUIR EL EJEMPLO

La neta que el ‘Mudo’ debe seguir el ejemplo del ‘Solcito’, que ya entendió que la pelotita lo dejó y se metió a los negocios. El defensa está en forma y esperaba que lo timbren aunque sea para jugar en Segunda, pero nadie lo llamó y ahora sí parece que buscará en qué matar el tiempo. Por guita no tiene problemas porque fue metódico siempre, no hizo desarreglos y tampoco fue paganini. Bien...

Al parrillero de la franja se le viene la noche. Sumó cinco derrotas consecutivas y los dueños del club parece que harán caso a los peloteros y lo arrimarán. El DT era fulero y trataba mal a la gente, pero como ganaba le atracaban todas sus poses. Ahora que llegó la mala racha saltaron todos sus anticuchos y parece que esta vez no lo salva nadie. Qué feo... Me voy, soy fuga

