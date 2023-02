Del saque somos carnecita... La firme que hay muchos que se persignan, se arrodillan, se ponen a rezar dentro de la cancha y la pintan de seriecitos, pero en el fondo llevan el ‘gusanazo’ de la tramposería y para eso no hay antídoto. Por eso no me extraña lo de ‘Tex Tex’ , que acaban de ampayarlo en plena juerga con cuatro pantaloncitos en una pollada de madrugada.

Si lo botan de su casa o lo que le diga su esposa, ya es su rollo, su vida privada. Lo que sí creo es que ‘Chicho’ debería amarrarse bien los pantalones , porque si va a pasar esto por agua tibia, se le puede escapar el manejo del grupo y le puede pasar lo mismo que a su antecesor, que estaba más pintado que pared de colegio. Si perdonas una, te tienes que comer la lengua en las próximas. Guerra avisada...

A 25 años de la final de la Copa Libertadores, Julio 'Coyote' Rivera da detalles desconocidos de lo que sucedió en la gran campaña de Sporting Cristal. La fe de Cuto

A propósito de tramposos, reapareció el ‘Ken’ como en sus tiempos de pelotero. Otra vez está intentando conquistar a una rubia con su plata, que todos los fines de semana va a Miraflores, cerca de la avenida Ricardo Palma, a grabar publicidad para una agencia de videos. Aseguran que no le importa su pasado, solo quiere su presente y como hace mucho tiempo estuvo alejado de ‘las canchas’, ahora va a recordar su época de juventud con viejos amores. Ayayayyyyy...

‘El Venenoso’ tira maicito a una modelito en Surco

Ya me contaron que el ‘Venenoso’ le está echando ‘maicito’ a una modelito que vive a espaldas de la casa de sus viejitos, en Surco. Dicen que se llama Bertha y el hombre la conoce desde que eran chibolos. Primero quiso con la hermana mayor, pero ella lo choteó y ahora que ya tiene fichas va con confianza, pero por la menor. Asssuuuuuu...

Me cuentan que el ‘Rey’ está maleando la plaza de la gente de la pelotita. Por ir a un campeonato de fulbito en el interior del país, la gente cobra entre 400 y 500 ‘cocos’, pero el muchacho se tira al piso y con 250 verdes que le pongan en la mano, chapa su bolso y va en una. Cuidado que varios que viven del ‘recurso’ ya le están poniendo mala cara. Qué palta... Me voy, soy fuga.

