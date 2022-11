Del saque somos carnecita... Veo a los chibolos de Inglaterra correr como unos aviones, hacer presión alta y anotar frente a Irán y la firme que estamos bien lejos de ese nivel. Jude Bellingham (19) y Bukayo Saka (21) parecían que ya eran veteranos jugando mundiales.

Sin ir muy lejos, Ecuador presentó ante Qatar a Kevin Rodríguez (22), un jugador de la Segunda División, y no desentonó. Conclusión: nos hace falta harto trabajo en menores. Hay que soltar al ruedo a los chicos desde temprano, varios debutan recién en la selección a los 24 o 25 años.

Lavarles bien la cabecita desde chicos y que les consigan pruebas en equipos del extranjero antes de los 17 o 18. Ah, también no empelotar a tanto viejo parrillero y ‘florero’ ni empresarios que son aves de rapiña. Sí, señores...

Países Bajos sufrió más de la cuenta para poder romper la paridad ante una Senegal que no tiene a Sadio Mané por lesión. Dos errores del arquero del Chelsea, Édouard Mendy, le ayudaron a sumar. En el grupo A, la pelea estará entre Ecuador y Senegal, porque la neta que Qatar ni con sus millones podrá clasificar. Las cosas como son...

LO QUE SE LLEVABA EL TIGRE

Leo que varios técnicos que están en el Mundial ganan menos de lo que se llevaba el ‘Tigre’, que por ‘tener un mal día’ se le escapó la tortuga y unos ‘canguros’ nos dejaron fuera de la Copa. El ‘pelucón’ se embolsaba casi tres millones de cocos al año y es menos de lo que perciben Diego Alonso, con Uruguay, y Gustavo Alfaro, en Ecuador. Asuuuu...

Todo se sabe. Ese zambito que tiene el peinado de Ozuna se fue de ‘pepa’ en el ‘equipo de todos’. Se agrandó porque le dijeron que estaba en bastante y, como juega en el extranjero, se relajó. Mientras el resto se sacaba la mela, el muchacho solo hacía lo justo.

El ‘Cabezón’ lo apuntó en su lista y lo borró cuando dio la convocatoria para los últimos amistosos del año. Qué palta...

NO HAY NI PARA UN TÉ

En el puerto no hay ni para un té. Dicen que cuando ‘Redondo’ se reúne con los posibles refuerzos, todos lo escuchan atentos hasta que llega el momento en que les explica cómo va a pagar los sueldos. Ahí se paran de la mesa y lo mandan a volar. La firme que ese ‘ponja’ que llegó al club está ‘aguja’ y, si no reacciona, puede terminar de hundir al club. Así es... Me voy, soy fuga.

