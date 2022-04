Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hay un run run fuerte que el delantero ‘venenoso’ sigue en abertura de carne con su firme. Llegaron juntos a la fecha doble y todo porque ella no quería que sus ‘cachorros’ vengan solos, pero cada uno va por su lado.

Dizque no le aguanta que sea tan amigo del ‘10′, que se cree que es de la calle, pero un arquerito de ‘Copa Perú’ lo partió con six pack. Noooooo...

Me pasan la voz que el defensa más malo bailando del equipo del ‘Tigre’, uno que al verlo dando pasos provoca un dolor de muela, ya tiene un nuevo amor. Por ahora no la saca a la luz, pero es una flaca a la que de cariño llama ‘Pollito’. Es un ‘lateral’ que pica para cualquier distrito. Así maneje dos horas sin parar. Quéeeeeee...

El defensa central contó detalles íntimos de su vida y sus mejores anécdotas en la ronda de preguntas ping pong de ‘La fe de Cuto’.

Ya me contaron que el ‘Pitbull’ decidió retirarse y se va a tomar un año sabático de la pelotita y también del trabajo. Como vive de su herencia, aseguran que lo han visto sacando pasajes para Qatar, porque quiere ver el repechaje y quedarse allá esperando el Mundial. Pensar que estuvo en el choque ante Nueva Zelanda en Lima. El fútbol es supergeneroso. Curuju...

Suena fuerte que ‘Betoto’ ya empezó a hacer su convocatoria, buscando un especialista para que le haga un nuevo tatuaje, que tiene que ver con una figura para su nueva heredera. El hombre ya tendría como 25 en el cuerpo. La neta es que se debe dibujar un arco porque hace rato que no hace ni un gol. Lo positivo es que nunca la falta equipo. Lo contratan como ‘cacharrero’ para que jale hinchas femeninas al estadio. No hay otra. Así es... Me voy, soy fuga.

