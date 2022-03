Del saque somos carnecita... La neta que cada peruano es un entrenador en potencia. Todos opinan, comentan, analizan y hasta hacen el once ideal ante Uruguay. La realidad es que se viene uno de los dos cartuchos por quemar y hay que estar fresh y fríos. Ellos lo tomarán como la final del Mundo, de la Champions, de la Europa League o Copa Libertadores. Así de clarito y sencillito. Un empate y derrota los puede eliminar porque en la última fecha visitarán a Chile. Ya se imaginan cómo estarán de ansiosos y desesperados por que llegue el 24 de marzo. Cada minuto chambean a full sus cerebritos. El tiempo será su enemigo y nuestro principal aliado. Sí, señores...

Esto no quiere decir que vamos a salir dormidos, atontados o desconcentrados. Nada que ver. Tampoco ganaremos con ‘tiki taka’ o toquecitos, como piden muchos. Eso del balón al piso fue hace cuatro décadas, como en el 81 con la magia de Uribe, la raza de Chumpi, ‘Panadero’, la calidad de Cueto, habilidad de Barbadillo, el ida y vuelta de Juan Carlos, el oportunismo de La Rosa o el temperamento y clase del ‘Patrón’ Velásquez. No me olvido del ‘Chiquillo’ Duarte, ‘Cucurucho’ Rojas, ‘Chupete’ Quiroga y esa generación maravillosa. Eso es historia y se la contamos siempre a los hijos, sobrinos y nietos porque figura en el baúl de nuestros corazones. El fútbol evolucionó y no basta el buen pie, ser elegantes o técnicos. El ‘terno’ está colgado en el clóset de la pelotita. El overol es el uniforme de moda. Curuju...

Hay estilos para escoger. El ‘aburrido’, táctico y resultadista del ‘Cholo’ Simeone y Mourinho. El dinámico, veloz, físico, intenso y efectivo de Tuchel y Klopp. El vistoso, hermoso y una ‘obra de arte’ del Pep Guardiola. También los que manejan egos y grupo como Zidane y los jugadores matan en la cancha con mensajes e indicaciones simples. O podemos ‘ratonear’ como Markarián. O ensuciar los partidos como Bilardo en los 80 y 90. Y por último, colgarnos del arco como murciélagos. ¿Qué necesitamos en Montevideo? Un poquito de todo. Así es... En el ‘Centenario’ no bastará con correr parejo y sin descanso. Allá no puede quemar la redonda. No hay espacios para los tibios y cobardes. La gelatina es para meterla a la refrigeradora y no a la cancha. Allá hay que pedirla y mostrarnos. En criollo, hay que pepear. Chocamos como pillos y luego nos hacemos los giles. Si hay buen control, conducción y rapidez mental, les aseguro que algo nos traemos a casita. Orden, valentía y finos en la definición. Es la fórmula. Así tengamos al frente Boeings, aviones, cohetes, tractores, da lo mismo. A mí nunca me temblaron las piernas y eso que he crecido en un barrio donde las balas eran el sonido más popular y son ‘luces de bengala’. No me asustan los apellidos, tribunas y menos las camisetas. Rexuxa...

Canchita Gonzales arrancaría ante los charrúas

Hay un run run que el comando técnico le ha sugerido a Gareca que ‘Canchita’ Gonzales arranque ante los charrúas. Es una corriente fuerte que pide al volante de Cristal. Definitivamente, es el seleccionado que más ha crecido en estas Eliminatorias. Su desdoblamiento es de nivel europeo. Ha ganado confianza y se ha vuelto atrevido en el uno contra uno. Además, la hace fácil cuando está mano a mano con el arquero y tiene buena pegada de larga distancia. Y si tomamos en cuenta ritmo y continuidad, es el que más juega en ese puesto. Bueno, el ‘Tigre’, que no es nada terco, tiene la última palabra. Aunque conociéndolo, es recontraarchi ‘contreras’ y cabulero. A lo mejor, en esta fecha doble, cambia de parecer. Hay que apostar por lo mejorcito. Nada de polo verde, pulsera roja, vestido de novia y tanta huevera. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

