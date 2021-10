Del saque somos carnecita... Ya me contaron que la más ‘afanosa’ con la llegada de un convocado al equipo de todos es ‘Mariafé’, que vive en Chorrillos. Dicen que el hombre es rapidísimo como en la cancha y le prometió que en su regreso irían en busca de un celular de última generación.

Sabe que si le enviaba el billete, ella compraba su caprichito y después lo iba a esquivar. Por eso se aseguró, ahora viene con todo a cumplir lo ofrecido y espera que ella haga lo mismo. Dame que te doy...

Por si acaso, desde aquí le mandamos una advertencia al ‘Tigre’. Hay un run run que el nuevo point de un chato que le gusta regar jardines ahora es por Surco. El muchacho ya aprendió de los errores y, como no confía en nadie, el que ha alquilado el depa es un causa de Chimbote.

Él es quien pone la ‘pepa’, paga todos los meses y llama a las amiguitas cariñosas para que lo relajen del largo viaje. Ojalá que no le den un solo sajiro y lo tengan encerradito, porque después se le ve sin piernas en el verde. Asuuuuu...

CHARRÚA QUE SE TIENE MUCHA FE EMBOBADO POR UNA MAMACITA

Ya me contaron que un charrúa, quien se tiene mucha fe, que antes jugó en La Vicky y ahora lo hace en un club trujillano, está como loco por quedarse a vivir en Lima. La verídica es que no lo hace por amor a alguna camiseta, sino por el cariño de una mamacita que lo tiene embobado. Ella le pide más tiempo para estar juntos y el jugador le ha dicho a su representante que le busque un equipo de la capital. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

