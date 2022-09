Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Hay un volante chelero de la selección que aprovechó su paso por Lima y tuvo, por fin, su encontrón con Melissa, una muchacha que cuando baila en su grupo de cumbia los deja a todos hechizados’. Me cuentan que ahora paga el alquiler de su depa. O sea que lo que va a gastar en ‘telo’ prefiere invertirlo en su ‘nidito de amor’ y donde nadie lo grabe con un celular. Igual que tenga cuidado con los vecinos y conserje del edificio. Por unas monedas, fácil chorrean información. Ayayayay…

Hay un run run fuerte que ‘Cachito’ lo parchó a ‘Martincho’, el gerente metrosexual del puerto. Ni bien se enteró de que el exmarcador lo está cocinando para botarlo del club, el volante lo encaró, le pidió que le diga lo que piensa en su ‘pepa’ y en one hizo la de ‘Michael Jackson’. Amagó con el tango de que eso no dependía de él, que lo quería siempre en su equipo y al final se fue palteadazo. Por siaca, los varones se dicen las cosas en la cara. Qué feo...

Me pasan la voz que el ‘Tigre’ regresa al Perú para dar charlas a los entrenadores. Va a contar todas sus experiencias con la ‘bicolor’. Lo malo es que no aclarará cómo fue que un equipo de aficionados, amateur y que jugaba con canguros nos eliminó del Mundial de Qatar. Uno de los motivos fue porque el avión que los llevó a Doha parecía un mercado con cebichero y barbero. Una pregunta: ¿Alguien se acuerda de él? Ya nadie lo menciona pese a que hay que reconocer que por mesa nos clasificó a Rusia y disputamos una final de Copa América. Pensar que sus viudas o empresarios armaron una telellorona cuando no renovó. Asu mare…

El ‘Cóndor’, que se reía cuando fallaba un gol, partió al ‘Viejo mundo’. Estará presente en la despedida de Claudio Pizarro, invitado por el mismo ‘Bombardero’. Dizque en la maleta lleva 3 pizzas. Quiere llegar y tomarse fotos con sus productos, para venderse que ya es internacional. Y no va a ser… Me voy, soy fuga.

