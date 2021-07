Del saque somos carnecita... Por si acaso, hicimos una buena Copa América, quedamos cuartos, pero no hay nada que celebrar porque solo con la exigencia seguiremos mejorando. Han pasado los días y con cabeza fría se analizan mejor las cosas. Tuvimos momentos de buen fútbol, pero también nos faltó carácter, oficio y defendimos muy mal en la mayoría de partidos.

Ante Brasil, en fase de grupos, fuimos blanditos, muy sanos, respetando la camiseta rival y los nombres en la espalda, ante Colombia terminamos pidiendo la hora, con Ecuador regalamos un tiempo y a Venezuela, que tuvo varios suplentes, le ganamos con las justas. Luego Paraguay nos empató con diez jugadores, nuevamente con Brasil mejoramos, pero sin llegar a jugar como si fuera una final, y finalmente ante Colombia no supimos mantener la ventaja, los dejamos despertar, nos salimos del partido y les regalamos la medalla de bronce. Aplaudo que hayan aparecido nuevas piezas que nos van a servir para las Eliminatorias, pero hay muchas cosas por corregir. Así es...

#Perú le dice adiós al sueño de la final: #Brasil ganó 1-0 y espera al ganador del Argentina vs. Colombia. El equipo de Ricardo Gareca quedó eliminado luego de caer por la mínima diferencia contra el cuadro brasilero y ahora jugará el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2021. Antes conoce los momentos más épicos de nuestra selección.

Todo se sabe. Ya me contaron por qué el ‘Tigre’ arrimó al central que todos creían que iba a ser fijo en la Copa. Aseguran que lo vieron con la cabeza en otro lado, pensando más en qué club iba a jugar y el ‘pelucón’ prefirió darle chance al chalaco, que lo hizo de buena forma. Dicen que el empresario del jugador le pintó varios equipos y aún no lo coloca en ningún lado. Si hubiera estado concentradito, habría destacado, porque el muchacho la conoce, y ahorita estarían reventándole el celular. Ayayayayyy...

En la Florida le deben un favor a la ‘Mosca’. A finales del año pasado, el técnico le dijo a los dueños del club que le aumenten el sueldo al chibolo Lora y lo aseguren, porque con él tenían lateral para diez años. Ahora ya empezaron a llegar ofertas al club y los administradores están que se frotan las manos. Provecho...

La firme que nuestro fútbol no va a mejorar si seguimos dándole color a ‘buitres’ y estafadores. Hay un entrenador que salió corrido por cobrar cupo a sus jugadores y ha regresado a la Liga 2. Dicen que aplicaba el abuso y varios de sus pupilos lo ‘largaron’, pero parece que se ha amarrado con un empresario que lo volvió a meter en un cuadro que no está bien en la tabla. Qué feo... Me voy, soy fuga.

