Del saque somos carnecita... Hoy arranca el Mundial y la verdad que es inevitable que no pueda pensar en lo que ocurrió el 13 de junio en Qatar. Ese día, unos amateurs o ‘pintabuques’ como los llama mi hermano el ‘Tigrillo’ Navarro, nos ganaron en el repechaje. Australia sin estrellas nos pintó la cara porque nos estudiaron a la perfección. Y ahora tengo que soportar que en estos momentos Ricardo Gareca venga al Perú a dictar charlas por todo el país: ‘Tuvimos un mal día’, es su argumento o ‘barreta’ en los congresos. Esa no fue la razón.

Nos eliminaron y mataron la ilusión y sueño por culpa del ‘Tigre’ que se trajo a toda la AFA a la Videna y no pudo reunir toda la información. Ellos sí tenían la precisa. Hasta a quiénes le temblaban las piernas en los penales. Ese arquero payaso y loco no entró de casualidad a hacer su show. También tuvieron apuntados los nombres de los que arrugan con la pierna fuerte. Nosotros nos creímos fijos antes de salir a la cancha y con orden y carácter nos aterrizaron que somos normalitos y que la mesa toda la vida no nos va a dar una mano o tres puntos. Sí, señores...

La gente me pregunta: ‘Dime tu favorito’ y la neta que le pongo mi fichita y fe a Argentina porque la veo compacta y Messi es uno más. El colectivo de la ‘Scaloneta’ hace que tenga grandes chances. Antes Leo solo tenía que resolver, ahora tienen a un Di María en forma, a un toro salvaje como Lautaro que te clava los cachos, un endemoniado y calidoso Julián Álvarez y una defensa y volante con cojones. Otros candidatos son el Brasil de Neymar que tiene un señor equipazo. A Francia le sobran cracks y el tiki tika de España es su fuerte. Luis Enrique ha convocado a chavales monstruos con el balón pegado al pie: Ansu Fati, Pedri, Gavi, Balde. Esta vez Alemania ha revolucionado su plantel y no está tan sólida, aunque nunca hay que descartarla. A Bélgica y Holanda siempre les falta un plus al final. El casi, casi es su sello. Ojo que Portugal tiene excelentes jugadores en clubes top. Y no va a ser...

Ya me contaron que ese zambito que armó un tono en un depa de Miraflores y falleció una chibolita de los mates, sigue haciendo las mismas reuniones, aunque ya no alquila en esa zona, sino que se ha ido por Surco, donde sus ‘alcahuetes’ le consiguen todo. La realidad es que este morochito no escarmienta. Ni siquiera con tremenda desgracia que ocurrió hace un par de años. Qué feo...

Hay un un run Run que la ‘Muela’ ya eligió vestido de novia para su amada y lo más seguro es que se ‘amarre’ en el verano del próximo año. Dizque fue con la muchacha a probarse la prenda, pero aseguran que no lo hace de apurado, sino porque está templadazo. Que lo haga de una vez que todavía le cae un billete, porque ya dos empresas que lo auspiciaban le tiraron la toalla. Asu mare... Me voy, soy fuga.