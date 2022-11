Del saque somos carnecita... Hoy es la primera final y es de pronóstico reservado. Melgar viene realizando un trabajo destacable y en los últimos siete años ha logrado un título, un subcampeonato y en todas clasificó a Libertadores o Sudamericana. Un ejemplo a imitar. Alianza Lima aprendió del error en 2021 cuando se llenó de ‘bomberos’. Esta vez fichó a Pablo Lavandeira, uno de los mejores en el año, al argentino Peruzzi que tapó el vacío como lateral y al ‘Chaval’ Benavente, que a pesar de jugar poco le salvó algunos partidos. Esperamos ver dos partidos llenos de emociones, sin arreglos bajo la mesa y sin violencia. Sí, señores...

Ya me contaron que para decirle a la ‘Mosca’ que no iba más, lo invitaron a una cebichería bien parada. Le dieron carta libre para que pida lo que quiera, pero le aclararon que lo único que no podía pedir era la renovación de su contrato. Después de que comió rico, le dieron la mano y le dijeron ‘más pallares con tallarines’. Noooooo...

Le salió competencia al volante con bigotitos y que tuvo mil despedidas. El cómico Kike Suero ha anunciado el retiro de los escenarios y ya lo han contratado hasta febrero. El pelotero es igualito, todavía hay pueblos donde llega anunciando que es su último partido. Quéeeee... Cada vez que acaba un campeonato, varios jugadores se envuelven en papel de regalo con lacito incluido. Hay uno con nombre de un rey bíblico que está timbra y timbra a los que manejan un equipo con camiseta igualita a la selección. Se ofrece por buen precio para que lo contraten. Qué feo...

Me cuentan que el gerente de un club donde se encuentra una maravilla del mundo fue abandonado por su ‘trampa’. Ella chambea en el mismo lugar y se enteró de que el ‘paganini’ perdió su trabajo. Al ver que pateará latas y ya no podrá cumplir sus caprichos, le dijo que lo mejor era darse un tiempo. Pobechito... Me voy, soy fuga.

