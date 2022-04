Del saque somos carnecita... Hoy se inicia la avalancha de partidos en la Copa Libertadores y ojalá que Cristal y Alianza Lima se contagien de la euforia que se vivió con la Blanquirroja para que hagan un buen papel en el torneo. Toca de arranque enfrentar a Flamengo y River Plate, dos firmes candidatos al título, pero los partidos hay que jugarlos. Ya nadie gana por nombre o camiseta. PSG, con Messi, Mbappé, Neymar, Di María, Verrati, Donnarumma y otros ‘monstruos’, igual fue eliminado. También nadie daba un sol por Macedonia y terminó sacando del Mundial a Italia. Los favoritos y estadísticas quedan afuera apenas suena el pitazo inicial, en el verde eres tú y yo, tu garra contra la mía y la casa se respeta. Eso sí, hay que estar 200 por ciento atento, jugar como nunca y aprovechar las pocas que se presenten. Solo así se puede dar el golpe y cambiar la historia triste de nuestros representantes en los últimos años. Sí, señores...

Todo se sabe, el chato de la selección aprovechó sus días libres en su rico Trujillo para pasarla de lo lindo con sus viejos y de paso refrescar la garganta como si fuera camello. Liquidó como los grandes, porque en el país donde juega está prohibido y el jeque, que es su causa, le ha dicho que mientras esté fuera haga lo que desee, pero durante el torneo se cuide y juegue como los dioses. El volante la tiene clarita y por eso pasa por su mejor momento. Curuju...

ESE ZAMBITO QUE SE ALUCINA PATRÓN TIENE POSES DE ESTRELLA

Ya me enteré de que ese zambito que se alucina ‘Patrón’ y le encanta su ‘jarabe’, tiene poses de estrella con los cinco minutos que juega. Dicen que su entrenador lo puso en vereda y le recordó que a inicios de año nadie lo quería. Menos mal que lo agarraron sobrio y el muchacho prometió no desubicarse. Ayayayyyy...

La neta que si las cosas no cambian en el puerto, la ‘Misilera’ se puede ir pa’ La Habana. Los refuerzos que llegaron son ‘pan con camote y relleno’, encima me cuentan que la ‘Motoneta’ ya tenía arreglado para que renueve, pero de la noche a la mañana lo pasearon y dejaron que se vaya. Han traído un ‘9′ que está más gordo que Tongo. Todo por culpa de ese empresario que apellida como el ‘Loco’ que le anotó goles al ‘Scratch’ y está en business con los que manejan al club. Por unas monedas, los hinchas sufren por un equipo que es una mazamorra. Así no es... Me voy, soy fuga.

