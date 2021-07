Del saque somos carnecita... ¿Penal el de Thiago Silva? No. Fue penalazo. El balón iba directo al arco y puso el brazo, antebrazo y punto. Aquí no hay debate, ni polémica, ni mela. Nos metieron la mano con elegancia. Traducido en criollo es que nos robaron con fierro largo. Ese no es un error. Es un horror con la venia de la Conmebol.

Nadie discute la jerarquía de Brasil que no necesita ayuda de nadie. Lo que estoy diciendo es que hemos luchado contra el mejor del continente (Scratch), con un arreglador (árbitro) y los mafiosos que se sientan en el palco de dirigentes. Lo ha denunciado Arturo Vidal en esta edición. La anterior lo hizo Lionel Messi. Es cierto que de nada vale llorar, pero sí hacer bulla para que ese chileno ‘ladrón’ nunca nos dirija en su vida. Sí, señores...

La verdad que cada minuto que pasa vuelo más. Insistir en Corzo y Ramos es dispararnos a los chimpunes. No cuestiono la entrega, pero sí el nivel. Y lo vengo recalcando desde el inicio de la Copa. La ‘Muela’ es desordenado al mango. Hasta su manera de correr es un caso. No sabes si la va a rechazar, tocar, devolver o se manda un blooper. Su máximo logro este año es levantarse a una ricura de Punta Hermosa.

Partido válido por la semifinal de la Copa America Brasil 2021 entre las selecciones de Peru y Brasil a jugarse en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Lo de la ‘Sombra’ es terrible. Es fotogénico porque es captado en el 90% de los goles que nos han metido. Y no es por mala suerte. Es porque no chapa ni la gripe. Pasa piola cuando se acurruca en la cueva. Curuju...

Me preguntan: ¿Por qué lo han arrimado a Abram? Y no sé qué responder. Ha circulado que Ricardo Gareca está molesto porque lo recomendó a Vélez y se ha ido sin dejarle un centavo al club de la ‘V’ azulada. Yo no creo. Estoy seguro y convencido de que es un rumor malintencionado. El Perú está por encima de intereses personales y devolución de favores. Pienso que ha preferido cuidarlo, observar nuevas alternativas o por último ya no lo convence en el puesto. Para mí es imprescindible en la zaga. Pero la decisión la toma el entrenador. Solo es mi punto de vista. Ayayayay...

La neta es que no me sorprendió la conchudez y atrevimiento de Jhilmar Lora. Es de Boterín del Callao, donde vive el chato y pericotero ‘Janampa’. Ese chamaquito pichanguea de pañales en la cancha de grass sintético cerca del colegio y la de fulbito que te raspas y te sacas media lonja de carne.

Así que ni el ‘Bernabéu’, ‘Maracaná’, ‘Allez Arena’, ‘Parque de los Príncipes” y otros monumentos del fútbol lo van a paltear. Lo que sí creo es que hay que enchaparlo y potenciarlo físicamente. Le sobran talento y claridad. Suéltenlo ya, que los privilegiados no necesitan cumplir 24 o 25 años para tener un cachito. Y no va a ser...

El marcador de Cristal y Raziel García (Cienciano) no están para la Liga 1 del Perú. Si sus empresarios no les consiguen nada en el extranjero, que se apoyen en otros de aquí o afuera y compartan la comisión. La única forma que evolucionen en todo aspecto es que se vayan a una liga top de Europa. La idea es que emigren para que no se estanquen, aburguesen ni contaminen. El ‘monstruo’ del relajo y joda se los puede tragar. Al final, los veremos ampayados en ‘Barranco Bar’ o ‘privaditos’. Rexuxa...

Marcos López todo flaquito se tomó un jugo de naranja con Neymar, Richarlison, Danilo y todas esas estrellas que quisieron chambearlo y pasar por su lado. Ni siquiera se despeinó. Qué tranquilidad. Qué seguridad. Eso se llama clase. Mis respetos porque no tiene ni 5 partidos completos con la selección y es de fiar. Si se mentaliza será un crack. Hoy a ojos cerrados es más que Trauco. Cuídate con las comidas, haz tu personalizado (gimnasio, físico, alimenticio) después de los entrenamientos y la recompensa llega porque llega. Vale... Me voy, soy fuga

