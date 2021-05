Del saque somos carnecita... La firme que el ‘chato’ que le encanta la chela encontró su sitio en la tierra de los camellos. Se ganó a los dueños del club y, como un jeque es su hincha, le renovaron por casi el doble de lo que ganaba. Ahora sí es feliz, ya no micciona en la calle y dicen que ha dejado de ser ‘sponsor’ de modelitos. Hummm...

Ya me contaron que ese parrillero ‘Vivo’ que serruchó a un ‘Diamante’ anda preocupado. Su equipo no sabe a qué juega y ya le están buscando reemplazante. Desde que llegó no gana y el más palteado es el comentarista-empresario que lo llevó ahí creyendo que podían llevársela fácil. Cuando juegas ‘chueco’, la vida te trata mal. Y no va cher...

Universitario vs. Defensa y Justicia: la previa del encuentro por la cuarta jornada de la Copa Libertadores

‘Iván Cruz’ es un personaje de aquellos. Como está ganador, se ‘jamonea’ diciendo que se la juega por los chibolos y con varios le ganó a los cajamarquinos. Lo que no cuenta es que arrimó a la nueva ‘joya’ del club, porque no quiso arreglar con el representante que lo recomendó. El muchacho termina contrato a fin de año y no piensa dejarle ni un sol de peaje. Curuju...

La verídica que no entiendo al ‘Amigo de Marco Antonio’. Quiere llevar al puerto a un técnico que dirige en la Cuarta División de España y no lo conoce nadie en su tierra. O sea, hará prácticas profesionales en la ‘Misilera’. En el Perú hay buenos entrenadores y no los mira ni de reojo. Eso me huele mal. Voy a averiguar. Así es... Me voy, soy fuga.

