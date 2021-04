Del saque somos carnecita... La firme que el estrés y susto lo han sobrepasado. Ya me contaron que a ‘Iván Cruz’ se le fueron hasta las ganas de hacer ‘travesuras’ y cositas ricas. Aseguran que no sale ni a comprar por temor a que le reclamen los hinchas y hasta ha rechazado a una brasileña que vive por la avenida Pardo. La señora se ofreció a visitarlo para que se olvide de la pelotita y se relaje, y respondió que no quiere nada. Ayayayayay...

La ‘maleta’ está que corre en el centro del país. Un volante que en su CV dice que mandó al descenso a un equipo de La Victoria, ahora manda indirectas porque su técnico no lo pone de titular. Primero, le tira ‘barro’ con sus causas y después públicamente pide paciencia al de arriba. Ese es peligroso al mango...

Raúl Ruidíaz tras su doblete con Sounders: "Me llena de confianza para el inicio de la temporada"

Me pasan la voz que el ‘Correcaminos’ por fin consiguió chamba. Es la imagen de un colegio en Comas. Se encarga de promocionar y hacer la mejor propaganda, pero como no puede con su genio ya está contactando a jovencitos peloteros y sus padres, para ofrecerles meterlos en algún club, previo pago y después dejarlos sin nada. Como lo hizo en Huaraz y Trujillo. Noooo...

Así que ‘Chiquito’ ha organizado un campeonato de fulbito por el ‘Día del Trabajo’ en Comas. Lo malo que hace un mes hizo lo mismo y al campeón hasta hoy no termina de pagarle el premio completo. Le ‘mochó’ el sobre y por eso los equipos dudan en inscribirse, porque dicen que le encanta meter cabeza. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR:

Pisa Pelota: Silvana, la nueva ‘obsesión’ de ‘Cachurrito’, le aclaró que no pasa nada con él

El ‘Rei’ tiene su ‘bobo’, le regala vales de una tienda de zapatillas a sus causas que andan con el bolsillo sin monedas

El que se fue pa’ La Habana y siempre está con sed perdió la cabeza por una ‘chatita’

El seleccionado que perdió feo con una rubia en la tierra del ‘Chavo’ va por un segundo round