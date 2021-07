Del saque somos carnecita… Me pasan la voz que la ‘China’ que ganó medalla olímpica rompió los protocolos el domingo pasado y se fue de rumba a un local de la avenida Brasil. Estaba en pasitos y sonrisas con el dueño de los grifos que le pagaron toda la campaña al ‘Profe’ que hoy juramenta. Ella sabe bien donde ‘mata’ y apunta. Son los años de experiencia. Su única derrota fue con ‘Giselo’, quien la hizo mela. Rexuxa…

‘Acasexo’ ‘chapa’ todo lo que puede. Sin ‘paltas’ se para frente al ‘Coco Chávez’, por el lado de la puerta donde sale la gente de los vuelos nacionales, y avisa que hace taxi. El hombre dobletea porque le consiguieron trabajo en San Luis, pero igualito reconoce que monedas son monedas. Estuvo muchos años en España y no administró bien su dinero. Que sirva de ejemplo para los que recién empiezan. Así es…

La gimnasta estadounidense ha dado que hablar en las últimas horas y no precisamente por alguna hazaña deportiva.

Hay un run run fuerte que ‘Iván Cruz’ ya no aguanta en su utilería a ese trabajador que es un ‘Zapato roto’. Aseguran que el muchacho es un caso. Le gusta pasar videos XXX a los más chibolos del plantel y por eso ha dicho que lo tienen que sacar del club. Yo creo que primero se va a ir él. Ayayayay…

Por siaca, una tal Jimena hace méritos con el volante que se portó mal con una ‘leyenda’ del Boys y después perdió la categoría con un grande. El chico se bota con la señorita, pero cuando está mal la llama y hasta ahora le responde, pero que se apure y no se ponga en plan, porque así como va jugando, la Segunda lo espera y cuando no estás de moda, ya nadie te para balón. Peor si no estás arreglando y estás michi michi. Asu mare…

Desde este córner, mi gratitud a la gente del hospital Sabogal del Callao, que está en primera línea y se esfuerza por atender de la mejor manera a nuestro querido colega Toño Vargas y todos los pacientes que sufren este terrible virus. A la doctora Carmen Terrazas, jefa de Cuidados Intensivos, a la licenciada Charito Arnao, a los médicos, a Irene Sánchez, de prensa, y cada personal del nosocomio, mi reconocimiento y millones de gracias... Me voy, soy fuga.

