Del saque somos carnecita... ‘El fútbol es un deporte de once contra once que casi siempre gana Alemania’, declaró Gary Lineker, exgoleador inglés, hace años y patinó mal como el 99.99% de pronósticos. Doscientos a uno en las casas de apuestas. Aunque cuatrocientos a uno pagan si la ‘Hechicera’ se vuelve fiel.

El hoy comentarista famoso de una cadena británica quedó en ‘off side’ con la eliminación tempranera de los ‘Panzers’. Tremendo impacto en el planeta. Terremoto grado 8 con epicentro en Doha y replicas en Berlín, Moscú, Estambul y El Agustino.

Los ‘indestructibles’ de mente, los sobraditos, paraditos, agrandaditos y más aplicaditos en la táctica, chaparon sus chivas y pa’ casita. Quedó demostrado que el Mundial es una trampa. Un error, un queco, una resbaladita, te abandona y se va con otro.

Esta selección valorizada en millones y millones de euros se marchó con la cabeza mirando el suelo y queriendo que el aire les dé una explicación. Tirados en el banco de suplentes y el campo estaban destrozados. Una instantánea inédita y para el recuerdo. Qué feo...

La Bundesliga repleta de estrellas y poder económico se quedó en el camino. Allá hasta transfusión de sangre hacen a sus jugadores para que sean fuertes, robots. Japón con un campeonato donde solo llegan refuerzos en el ocaso de su carrera, como Andrés Iniesta y del que nadie está pendiente, le pintó la cara en el debut.

JAPÓN CONTRA ESPAÑA

Alimentados de sushi y comiendo con palitos se banquetearon con Müller y compañía. Y eso no es todo, ayer también le remontó 2-1 a España, al ‘tiki taka’, al toque toque, al streaming, al ADN del Barcelona, al multicampeón Real Madrid, a una liga donde los clubes invierten harto.

Derribó a una tetracampeona del mundo y por un poquito casi se lleva a otra. La ‘Roja’ con el 82% de posesión no le hizo ni cosquillas. Un dominio improductivo, nulo, barato. Tanto chocolate sin azúcar por la santas hueveras. Así es...

Batallar, pelear, guerrear y resistir también es un estilo para competir. Tres favoritos han sido vencidos por selecciones que te demoras tres días para encontrarlas en el ‘mapa futbolero’. Túnez dio el golpe con la Francia de Mbappé, Dembélé y Griezmann. Lo peor es que cuando te adelantan, te loqueas porque te descompones, como le pasó a Argentina y el equipo de Luis Enrique.

Ni los más tops están preparados para que unos entusiastas te vacunen y te hagan la fiesta. Te bloqueas, te paralizas. Las piernas pesan y pesan como no tienes idea. El cerebro se apaga y no lo prende ni ‘Milechi’ en tanguita. Y ahí los débiles crecen dos metros. Rexuxa...

Los nipones son fibras, livianitos, inocentes, sanos en el recurso y mañosería, pero son veloces, galgos, jets. La llevan pegadita al chimpún y son los mas cargosotes a la hora de presionar y la marca. Los subestimaron y mandaron un mensaje al mundo y los acomplejados. Nadie es más que nadie en la cancha. Gáname, pásame por encima, que te cueste.

Tengo dos brazos igual que tú. Y si me superas en calidad y talento, no creo que en huevos ni corazón. Allí acorta distancias. Marruecos, la sensación, también quedó primero en su grupo y Croacia segunda. Bélgica, la llena de figuras, derechito al aeropuerto. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Que no se repita con Argentina y que Brasil se ponga pilas. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

