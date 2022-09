Del saque somos carnecita... La neta es que no hay discusión que Jefferson Farfán ha sido un crack. Lo demostró a nivel de clubes, en Europa, con la selección, en un Mundial y por donde pisaron sus botines. Pero lo que vimos ayer en Matute solo hace que manche esa imagen que se ha ganado con sudor, sangre y sacrificio.

Fueron 7 u 8 minutos para darnos cuenta de que hace rato ya es un exjugador. Parecía un viejito, gordito y potón, que entraba a una pichanga de chibolos. Por su bien, por lo que ha dado al mundo, debería irse por la puerta grande, por la principal, como se lo merece. No tiene necesidad de hacer ese papelón. Que anuncie su retiro, organice su despedida con todos los ‘monstruos’ que ha compartido vestuario o cancha. Sí, señores...

ANIÑADOS Y ENGREÍDOS ENTRE LOS ‘FONDEADOS’

El ‘Cabezón’ y su staff querían ir al clásico, pero los ‘Fondeados’ no aceptaron porque entre ellos hay algunos que son aniñados y engreídos, que son más hinchas que dirigentes y no le perdonan que se haya ido al eterno rival. Por eso el DT no se hizo problemas y se quedó visitando a los peloteros del Cusco de la Segunda división. Nunca lo vi a Gareca en la Liga 2.

Cómo es la vida, ya nadie se acuerda del ‘Tigre’. Ni los periodistas que saltaron hasta el techo porque se filtró su sueldo y no renovó. Que yo sepa, no suena en ningún equipo. Ayayayayay...

EL ZURDITO QUE NO LA PEGUE DE MOLESTO NI PREGUNTE POR MÍ

El zurdito que acaba de firmar por un equipo americano tuvo la oportunidad de ir al Rayo Vallecano, pero el billete que le pintaron no lo convenció. Eligió monedas que nivel. El lateral desde que se separó no tiene una vida emocional tranquila. Tira maicito sin importarle el estado civil como la pareja del cumbiambero.

Y que no la pegue de molesto ni pregunte por mí porque la verdad es la verdad. Aquí nadie inventa nada. ¿O acaso nosotros presionamos a la cubanita para que lo tire en cancha? Y no va a ser...

Me pasan la voz que ‘Yuca’ ya sabe que el otro año se arranca de la rica ‘Vicky’. Llegó para pelear un puesto en el arco, pero este año se subió a la balanza y pesaba como Tongo y por eso lo arrimaron. Además, si en la pelotita te duermes, te vas al sótano diez. La aparición del chamaco Saravia y la proyección del hijo de Guajaja lo dejan sin sitio y chamba. Así es... Me voy, soy fuga.

