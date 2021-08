Del saque somos carnecita... ‘¿Quién más, quién más?... silencio, silencio, ya no hablen, ya no hablen’, gritó eufórico y desatado Jefferson Farfán en la celebración de su gol frente a Vallejo. Nos alegra de verdad que vuelva y dándole la victoria a Alianza Lima. Nadie va a discutir su calidad, trayectoria y galones. Triunfó en Europa y donde le tocó chambear. También es mundialista. Exitoso en su carrera y siempre lo hemos reconocido.

Entiendo que bote su bronca, pero no su resentimiento. Los medios no tenemos la culpa de sus constantes lesiones en la rodilla en los últimos años. Estamos para informar y no para seguir el amén. El Trome de ayer ya está en el cementerio de papel. Y por eso no podemos vivir de lo que hiciste en PSV, Schalke, Al Jazira, Lokomotiv, Eliminatorias, Mundial de Rusia 2018. La actualidad y presente es lo que toca. Sí, señores...

El club parisino ganó de visita al Reims por una nueva jornada de la Ligue 1 con el tan esperado debut de Lionel Messi. El astro argentino entró al partido tres minutos después del segundo gol de su equipo (2-0, minuto 63), conseguido por Kylian Mbappé.

El ‘Tigre’ convocó a un chamaco con muy buenas condiciones en el pie, pero que tiene una ‘pelea de gatos’ en la cabeza. El gran problema del muchachito es esa bailarina que lo tiene loquito. Le hace unas escenas de actriz y el chico le cree. Lo que me sorprende es que no tenga un familiar que lo destrabe. Un papá, tío, primo o un causa que le tire la firme y le quite la venda de los ojos. También me extraña que en su club nadie le haga seguimiento y lo ‘parche’. El muchacho es buena punta, pero si quieren salvarlo pónganse fuertes. Así es...

NOVIA NO LE GUARDÓ LUTO A EMPRESARIO PUÑALERO

Me pasan la voz que el empresario que apellida como ese goleador finadito que dio dos saltitos en Belo Horizonte, es puñalero al mango. Se quiso meter de guapo a un club limeño de una franja. Tiró barro con ventilador a sus colegas para tratar de colocar a algunos de sus patrocinados y al DT. Esa ‘malicia’ y maldad solo la utiliza cuando se trata de dinero. En el amor no existe. Su primera novia lo dejó plantado por un exfutbolista. La segunda, hace poquito, lo abandonó y no le guardó luto. Ella ya se mostró en las redes con su nuevo galán. O sea que es mantequilla en casos del corazón. Nooooo...

‘KEN’ NO OLVIDA COMO LO SACARON DE LA RICA VICKY

Todo se sabe. ‘Ken’ hizo toda la movida para que ‘Palomilla’ sea el bravo en la avenida Javier Prado. ‘Mi mamá me mima’ no estaba en el bolo de los elegidos, pero el exportero levantó el fono y le dio una mano a su causa. Los que deben estar pilas son los del compadre. El blanco no olvida que lo sacaron de la rica Vicky como una mela y en cualquier momento les da su vuelto. Guerra avisada. Rexuxa... Me voy, soy fuga.