Del saque somos carnecita... Juan Reynoso tiene 90 minutos, un partido, un amistoso y las redes y algunos que se alucinan sabelotodos ya empezaron con cuestionamientos: que es ‘ratonero’, que es lo mismo de Gareca, que es muy tacaño en su planteamiento y cualquier tontería más.

TE VA A INTERESAR: LA DESPEDIDA DE CLAUDIO PIZARRO FUE ESPECTACULAR Y DESCOMUNAL

Yo soy consecuente con lo que digo. No lo quería al ‘Cabezón’ por su mala relación con la prensa y porque me da la impresión de que se desgasta muy rápido su relación con los jugadores. Pero nunca por incapaz. Me dicen que ha cambiado su actitud, es más asequible y su ‘cara de palo’ se ha transformado en un rostro relajado. Si es así, estamos en buenas manos.

Lo único de lo que estoy seguro en este proceso es que el hombre chambea y chambea 30/24. Le pone un cohete a su staff que va a su ritmo. Y cuando uno labura, los resultados se dan con el tiempo. Hay que dejarlo ser. Le rendimos pleitesía a un técnico que nos llevó al Mundial por mesa y casi a otro por una mala inscripción de un jugador y ahora toca tener paciencia. Sí, señores...

Polvorita Carrión y cuto viven despedida de Claudio Pizarro (Video: Trome)

Repito, reitero, no tenemos delanteros de level. Sin Paolo y Jefferson se nos vino la noche y madrugada. Ese es nuestro gran reto. Descubrir un talento, sacarlo de alguna chacra de Chincha, de un cerro, de un cono, de un potrero, cancha amateur, de una ‘estafa’, de donde sea. Eso de que la ‘Pulga’ es la solución es un cuentazo americano. El chato está hecho a la perfección para la MLS.

Lapadula y Valera son chiquitos entusiastas. La tienen debajo del arco y la empujan. No esperemos que resuelvan algo ni les colguemos el cartelito de salvadores. No contamos con un goleador-futbolista. Uno que toque en one, que desequilibre, que le pegue con las dos piernas, que sea el mejor sin pelota, que marque pases, que vaya bien arriba y en divididas, que tenga buen somatotipo, que su fuerte sea la gambeta, habilidad y técnica.

Algo me quedó clarísimo. Hace poquito el ‘Cabezón’ dio una conferencia en Los Ángeles cuando lo interrogaron por la forma en que le dio indicaciones al ‘Bambino’. Bajó la revolución a la pregunta, pero hubo un mensaje siciliano: ‘A este nivel no se enseña a jugar fútbol’. El trasfondo es que algunos no hacen bien los trabajos en los entrenamientos. Y no va a ser...

‘EL PIRATA’ SE VA PORQUE SE VA

Por siaca, el ‘Pirata’ que no se la crea segura. Así haga 100 goles hasta el final de la Liga 1, se va porque se va. Sus propios compañeros lo largaron con los ‘Fondeados’. Vende imagen de buenito, colaborador, regalón, excelente líder, pero solo es una careta. Su verdadera personalidad es que es un hipócrita en el vestuario y en la interna. Recuerden que el diablo primero fue ángel. Y que no se bote con que analiza varias ofertas. Será de vitaminas para su edad porque pronto ya irá al geriatra. Ayayayayay...

‘Camilo Sesto’ reapareció en la despedida del ‘Bombardero’. El empresario, que en su día hizo los mejores traspasos, se volvió perfil bajito. Camina por el sótano 10. Todos los business los deja en manos del gordito que le limpia el popó a los caballos de su amigo. Desde que fue denunciado por su exesposa públicamente y le metió un cerrojazo al ‘Cantante’, que hoy defiende los intereses de los peloteros, desapareció del ambiente. Igualito es ‘chuequini’ al mango. Así es... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: