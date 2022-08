Del saque somos carnecita... Fue presentado Juan Reynoso en la Videna y ahora solo queda apoyarlo. Yo dije lo que pensaba y simplemente eso. Solo espero que el ‘Cabezón’ haya madurado, sea más tolerante y su corazón ya no siga envenenado con la prensa. Por supuesto que es capaz. Mi duda va por la gestión en el vestuario. Si logra hacer grupo, estoy seguro de que vamos a guerrear para clasificar al próximo Mundial, donde hay seis cupos y medio. Lo que sí garantizo es que va a chambear tres o cuatro veces más que Ricardo Gareca. Es un enfermito de su profesión. Y otra cosita, no va a vender humo como el argentino. Sí, señores...

Ya me contaron que el volante que se despidió ochenta veces y en todos los partidos lloraba se ofreció para trabajar con el nuevo seleccionador. Después que lo ‘maleteó’ en su libro, llamó a todos sus causas del técnico para pedirle chamba de asistente, pero como no tiene estudios no le pararon bola a su pedido. Qué palta...

Me pasan la voz que el hijo de un entrenador lo está cocinando a Toñito García Pye, que es un capo en la gerencia. Lo quiere voltear para quedarse con su cargo. Pero no creo que suceda eso. Es como cambiar una nave de alta gama con un Tico. El tío nos llevó a Rusia 2018 con su reclamo en mesa y tiene contactos de primer nivel en todo el mundo. El chamaco no sabe sumar ni con calculadora. Curuju...

Hay un run run fuerte que el preparador físico del ‘Tigre’ se ha quedado en Lima. Tiene negocios en el Perú, unas tiendas en Gamarra y una flaca que lo tiene loco. Además, ella sola tiene como tres locales. El parrillero sabe que acá es la isla de la fantasía, mete el floro que era la mano derecha de Gareca y hasta le dan un equipo para que dirija. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

