Del saque somos carnecita... La selección ya está en Estados Unidos para iniciar el nuevo proceso con Juan Reynoso. El ‘Cabezón’ garantiza full chamba y que hará crecer a los Quispe, Reyna. No me preocupan los nombres ni la cantidad de apariciones. Lo que me paltea es que no hay promesas ni proyectos en la delantera. La neta es que Santiago Ormeño es pan con relleno y a Alex Varela todavía le tiemblan las piernas. Respeto a Gianluca Lapadula, que es el titular, pero no tiene el nivel de Pizarro, Guerrero ni Farfán. Lo de Raúl Ruidíaz es un caso atípico. La destroza a nivel de clubes. En la MLS, donde choca con torres todos los fines de semana, se da un banquete, pero en las Eliminatorias parece un muñequito de torta, está de adorno. Ojalá ‘Perico’ Liza explote en Portugal. Nos falta peso y no veo un prospecto en la Sub-17 ni 20. Ojalá aparezca. Sí, señores...

Por siaca, hay un seleccionado que su flaca lo canjeó por un surfista y de picón se levantó a una chica reality, que tiene una pelea de gatos en la cabeza desde que ampayaron a la chica. La cosa es que se desubicó con la gente de su club, que en one lo planchó: ‘Trae una oferta y te vendemos’. Lo arrimaron a la banca y no le llegan catálogos ni de Saga con buenas promociones. Ahora en las redes manda chiquitas a los suecos. Rexuxa...

Lo terciaron al uruguayo que llaman Tito en Ate. El sábado fue con su familia al ‘Monumental’, que reventó de hinchas, y le robaron el iPad a uno de sus chamaquitos. El delantero ofrece recompensa al que le devuelva el aparato, en el que tiene fotos y documentos personales. Es de maleantes chocar con un pequeño, una criatura. Esos no deben ir a Fiscalía. De frente que se vayan a su ‘río’. Y no va a ser...

Me pasan la voz que el bravo de un equipo que acaba de ascender celebró como grande el campeonato, pero está con roche porque se está haciendo el loco con su sangre y no pasa la pensión a su chamaquito. Por eso ya le pusieron impedimento de salida del país. Es malo al mango porque le sobra guita y prefiere pagar sueldazos a ‘Beninjato’, ‘Felucho’ y otros reciclados que no dan más en la pelotita. Ayayayay... Me voy, soy fuga.POR:

