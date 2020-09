Del saque somos carnecita... La firme que me da gusto el buen arranque que ha tenido Renato Tapia con Celta de Vigo. ‘Es el nuevo pulmón’, señaló la agencia EFE. ‘Fue un acierto de la dirección deportiva’, comentó su técnico Óscar García. Son varios los elogios que recibe el ‘Capitán Futuro’ y ojo, que vienen de los mismos españoles.

En el extranjero nadie te regala nada. Hay muchos chiquillos que se fueron a Europa, unos jugaron en reserva, otros ni minutos tuvieron y varios se la pasaron llorando, extrañando a los amigos, la trampita y terminaron regresando al Perú.

Tapia, con 25 años, es el reflejo de la seriedad con la que un joven debe tomar el fútbol. Emigró de chibolo, sin debutar en Primera, a hacer carrera y nunca pensó en ‘Barranco Bar’, encerronas y ‘Tombitas’. Llegó al Twente de Holanda y después pasó al Feyenoord, donde se fajó pese a que el técnico no lo quería y terminó ganándose un puesto.

Su permanencia en España lo hará crecer más y ojalá pronto lo veamos en un equipo top. Que los elogios sigan llegando y la rompa para que se abran más puertas a jóvenes que desean triunfar de verdad. Y no va cher...

A propósito, me cuentan que ‘Chemo’ tuvo mucho que ver con el pase de Tapia al Celta. El entrenador es ‘causa’ de Felipe Miñambres, actual director deportivo del cuadro gallego, y siempre mantienen contacto. Ambos se conocieron cuando alternaron en Tenerife en los 90 y dicen que el ‘pelucón’ le dio buenas referencias del ‘Cabezón’. Vale...

Así que el ‘Ken II’ cerró sus redes sociales porque ya estaba con roche. Todo el día posteaba fotos de su look, promocionándose con las ‘gebitas’. Parece que en el Instagram es el único lugar donde se acentó bien, porque con 24 años tiene más equipos que la ‘Chica realidad’. Asuuuuu...

Lo de la ‘Misilera’ es para llorar. Es un equipo sin sangre, idea de juego y si no hay un cambio pronto, otra vez estará peleando la baja. El hincha chalaco no se merece sufrir todos los años por culpa del ‘amigo de Marco Antonio’, que siempre que las cosas van mal se queja que trabaja a pérdida, pero lo raro es que nunca suelta la mamadera. Qué feo... Me voy, soy fuga.